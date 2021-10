Antti Hanhivaaran isä muistaa tarkasti viimeisen tapaamisen – toivo pojan kohtalon ratkeamisesta elää vahvana: "Ei hän hengissä enää tule vastaan"

Kesti kauan tajuta

Isä tutustutti Antin erämaahan

Auto oli tärkeä

Pettynyt poliisitutkintaan

– Koko juttu olisi pitänyt antaa tutkittavaksi poliisille, jolla ei ole mitään kytköksiä Ivaloon ja näihin ihmisiin. Asiaa on tutkittu mielestäni hyvin yksipuolisesti. Poliisi ei ole myöskään antanut meille omaisille mitään tietoa tutkinnasta tai siitä, ketä asiassa on kuultu.

Uskoo totuuden vielä selviävän

– Todellisuus on se, että ei tätä voi ottaa kuolleeksi julistamisena, kun ei tiedä missä oma lapsi on. Olisi tärkeää, että asialle saataisiin päätös ja saisimme haudata Antin. Samalla on tärkeää tietää, mitä hänelle on tapahtunut, isä sanoo.