Uusi ponnistus vuonna 2006 kadonneen Antti Hanhivaaran löytämiseksi – poliisit haravoivat Lapin erämaata Angelissa

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Halme kertoo, että etsintöjä on nyt tehty.

– On käyty läpi paikkoja, joita on vinkkien perusteella pitänyt tarkistaa. Ei ole silti tullut vastaan mitään ratkaisevaa. Ei ole löytynyt henkilöä, eikä ole saatu uutta tietoa, Halme summaa.

– Olemme käyneet siellä ikään kuin katoamispaikan läheisyydessä. Sieltä on katseltu suuntia, jotka näihin maastoetsintöihin paremmin tutustuneiden mielestä ovat olleet tutkimisen arvoisia.

Logistinen painajainen

Jo keväällä Halme kertoi, että etsintöjä on ollut syytä suunnitella huolellisesti, sillä etsintäoperaatio pohjoisimmassa lapissa, yli 400 kilometrin päässä Rovaniemen pääpoliisiasemalta, on logistiikan kannalta hankala.

Katoamisalue on pitkälti asumatonta. Vaikeakulkuisimmille alueille ei edes pääse henkilöautoilla, ja olosuhteet erämaassa saattavat olla hyvin vaihtelevia kesälläkin.

– Kun maastoon lähdetään, niin ei sinne kannata yhden päivän mittaista reissua tehdä. Mukana pitää turvallisuussyistä olla useampi henkilö, jolla on kokemusta ja taitoa liikkua erämaassa. Myös koiria otetaan mieluusti mukaan tällaisiin operaatioihin, Halme kommentoi MTV:lle huhtikuussa.

Nyt kun kesä on vaihtumassa syksyyn ja kelit kehnontumassa, myös aikaikkuna etsintöjen järjestämiselle on sulkeutumassa. Poliisin on taas jatkettava asian selvittelyä muilla keinoin.