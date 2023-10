Jyväskyläläisperhe taisteli vuosia saadakseen tyttärelleen apua – näin yhteiskunnan turvaverkko petti: "Ei lapsen kuolemaan voi valmistautua"

”Mutta mä en jaksa taistella enempää, mulla ei oo voimia. Eikä oikeestaan tahtookaan, mua on hoidettu vuosia ja mikään ei auta, niin en tahdo taistella enää.”

Teksti on kirjoitettu puoli vuotta ennen hänen kuolemaansa.

Äiti Mari Hyvönen on tyttärensä kuoleman jälkeen pohtinut, miksi Noellen elämä sai tällaisen suunnan. Hän kuvailee perhettä tavanomaiseksi työssäkäyväksi perusperheeksi, jolla ei ollut erityisiä ongelmia.

Diabeteshoidon unohtelu herätti epäilykset ADD:sta

– Jälkeenpäin meille on selvinnyt, että tyttö on silloin jo viillellyt. Hän kuitenkin piilotteli meiltä taitavasti ahdistustaan ja pahaa oloaan.

Osastohoitoa ja nuorisokotia

– Tyttöä syyllistettiin siitä, että hän ei hoida diabetestaan, kun me koitettiin sanoa, että miten voitte kuvitella, että krooninen sairaus tulee hoidettua, kun hän on niin ahdistunut ja huonossa voinnissa.

"Psykiatrista hoitoa, ei sähkölukkoja"

MTV on nähnyt Noellen potilaskertomuksia ja lastensuojelun kirjauksia.

Niistä ilmenee, että nuorisopsykiatrialla on usein katsottu, ettei Noellen tilanne tarvitse psykiatrista osastohoitoa tai nuori ei halua jäädä osastolle eikä tahdonvastaisen hoidon kriteerit täyty. Noellen on katsottu tarvitsevan lastensuojelullista tukea.

Noellen oireilua on potilaskertomuksissa kuvattu käytöshäiriönä, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriönä sekä nuoruusiän psyykkisen kehityksen vakavana vaikeutena. Myöhemmin elämässään hänelle on soviteltu kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja persoonallisuushäiriön diagnoosia.

Tytär vastusti EHO-jaksoa

– EHO-paikka vastasi, että emme me ole terveydenhuollon yksikkö, johon äitinä vastasin, että tiedän, mutta sitä me juuri tarvitsisimme.

Viisi kassillista lääkkeitä

Henkisesti lukkojen takana

Noelle on kertonut vanhemmilleen, että vuodet lastensuojelussa jättivät tytölle traumoja. Hänen potilaskertomuksistaan ilmenee, että hän kärsi posttraumaattisesta stressihäiriöstä.

– Me vanhemmat yritimme hoitaa hänen elämäntilanteensa niin, ettei hän joku päivä löytyisi kuolleena.

– Voidaan miettiä mihin yhteiskunnassa rahat menevät? Jokainen mukana ollut viranomainen hallitsee hyvin palaveeraamisen ja kirjaamisen, että on tavattu asiakasta. Tosiasiassa kaikki käytännön asiat jäävät hoitamatta. Nuoren elämän hallinnointi, selvittely ja muistuttelu jää vanhempien harteille ja vastuulle. Yksittäisille työntekijöille kuitenkin kiitos, muutama on ollut arjessa ihan avuksi, äiti kritisoi jälkihuollon ja lastensuojelun toimintaa.

Pelkoa lapsen menetyksestä

Noellen vanhemmat pelkäsivät pitkään, että jokin päivä he joutuisivat hautaamaan tyttärensä. Äidin mukaan Noelle tiesi, mitkä valinnat elämässä tukisivat hänen hyvinvointiaan, mutta ei aina silti pystynyt tekemään oikeita ratkaisuja.

Äidin huoli heräsi kaveriporukasta

”Mut se mitä kukaan ei nää mun aiheuttamalta tuholta on se miten rikki mä oon.”

– Hän oli vappuna viettämässä aikaa ystäviensä kanssa. Me olimme todella huolestuneita ja minulla oli tunne, että jotain epämääräistä tapahtuu. Viestittelin hänelle ja sanoin, että tiesithän, että huumeisiin sotkeutuminen on sinulle hengenvaarallista, äiti kertoo.

– Kävimme etsimässä Noellea tukiasunnolta ja tiedustelimme hänen kavereiltaan, missä hän on. Kannustimme myös tukiasuntoa ja jälkihuoltoa aktivoitumaan tytön etsinnässä. Kun kukaan ei tuntunut tietävän tytön olinpaikkaa, teimme katoamisilmoituksen poliisille. He olivat käyneet tytön asunnolla ja kertoivat meille, ettei puhelimen paikannus enää toimi.

Äiti päätti tiedustella kaupungilla, onko joku nähnyt hänen tytärtään. Lopulta yksi ”keskustan kundi” tiesi kertoa, että Noelle oli liikkunut epäilyttävässä porukassa hiljattain. Sattumalta heidän keskustellessaan he havaitsivat kaksi poliisiautoa yhden kerrostalon edessä.

– Hän sanoi, että käypäs nyt poliisin kanssa juttusilla, sillä yksi henkilöistä, joka liikkuu Noellen kanssa, asuu tuossa. Niinpä menin paikalle poliisin juttusille ja kerroin, että sain vinkkiä, että minun kannattaisi tulla puhumaan teidän kanssanne kadonneeseen tyttäreeni liittyen. Kun näytin poliiseille Noellen kuvaa, he pienen keskustelun jälkeen pyysivät minua tulemaan kanssaan asemalle.

"Lapsen kuolemaan ei voi valmistautua"

Hyvönen soitti matkalla puolisolleen, joka tuli myös paikalle. Poliisit asemalla istuttivat äidin penkkiin ja kertoivat, että asunnon omistaja oli soittanut poliiseille asunnosta löytyneestä kuolleesta henkilöstä, joka on heidän tyttärensä.

– Ajattelin että se oli johdatusta, että päädyin siihen ovelle. Vaikka Nopsun kuolemaa on jouduttu miettimään ja pelkäämään, siitä huolimatta, vaikka olin saman viikon maanantaina häntä varoitellut, en hetkeäkään ajatellut, että tyttö kuolisi. Ei oman lapsen kuolemaan voi valmistautua, sitä voi vain pelätä.

Äidin käsitys on, että Noellen huumeidenkäyttö ei kestänyt "kuin viikkoja".

– Noelle luotti näihin ”kavereihin” ja uskoi heidän pitävän hänestä huolta. Lisäksi kun joutuu elämään näin pitkään ilman apua ahdistukseen, kaverin ehdottaessa jotain pahan olon lievitykseen, Noelle on luottavaisin mielin päättänyt kokeilla aineita, äiti pohtii motiivia huumeiden käytölle.

– Varmasti viimeisinä päivinään hänen on ollut vaikeaa erottaa, mikä huonovointisuus johtuu päihteistä ja mikä diabeteksesta.

Mikä meni pieleen?

Mari Hyvönen kuvailee, että vaikka vanhemmat ponnistelivat äärimmilleen lapsensa eteen, he eivät pystyneet Noellea pelastamaan.

– Nopsu on monta kertaa sanonut, että kukaan ei pidä häntä pinnalla, kun häneltä tippuu pohja. Vain sinä ja iskä.

– Välillä tuntui, että joudumme taistelemaan myös viranomaispäätöksiä vastaan pitääksemme tytön elossa. Terveydenhuollon ja lastensuojelun otteet eristyshuoneineen ja lepositeineen ovat liian kovia silloin, kun ei tunnisteta psykiatrisesti rikkinäistä nuorta ja avunsaanti on jo vuosia myöhässä. Lisäksi päihde- ja psykiatrista hoitoa pitäisi saada käsi kädessä, koska toinen johtuu toisesta, eli pahaa oloa on alettu hoitaa omin voimin.

– Syyttävää sormea ei voi osoittaa vain viranomaistahoille, koska mielenterveysongelmainen nuori ei varmasti ole helpoin hoidettava. Siksi, ettei hän tunnista omaa tilannettaan, vaan lähtee ovet paukkuen vastaanotoilta ja palavereista pois, jättää menemättä huonoimpina aikoina vastaanotoille, muuttaa usein ja vaikkei muuttaisi, omalla paikkakunnalla avun saanti on todella hidasta, äiti pohtii.

– Nuoren usko ja luottamus terveydenhuoltoon ja avunsaantiin hävisivät kaikkien vuosien ja traumaattisten kokemusten valossa. Nuori itse tuntui olevan se ongelma. Ehkä siellä terveydenhuollon järjestelmissä on merkintä, että tätä potilasta ei kannata enää edes auttaa, sanoo äiti Mari Hyvönen.

Asiantuntijat: Lasten ja nuorten hoito painottuu liikaa avohoitoon

Psyykkisesti sairaiden lasten ja nuorten hoidon toteutumisesta on keskusteltu runsaasti myös julkisuudessa. Osa asiantuntijoista on varoittanut, että terveydenhuolto ei aina tunnista vaikeasti sairaita nuoria ja nykyinen palvelujärjestelmä on rakennettu avohoitopainotteiseksi.