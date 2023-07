Byrokratiaan väsynyt äiti kertoo taistelusta vakavasti masentuneen poikansa puolesta – nyt riittää jo se, että poika pysyy elossa

"Pitäisi pitää suu kiinni"

– Ehkä olemme perheenä epäonnistuneet siinä, että meillä on ollut liikaa vaatimuksia. Koen tässä myös itse syyllisyyttä. Aina ei huomata sitä, että pitäisi pitää suu kiinni ja kuunnella sitä, mitä nuori itse haluaa.

Äiti kertoi, että apua, esimerkiksi kuntoutusta, on ollut hankalaa saada.

– Hän oli fyysisesti hyväkuntoinen. He katsoivat, että siellä oli paljon huonommassa kunnossa olevia ja koska perhetausta oli hyvä, niin apua ei tarvitse antaa, kun ei ole "reppana".

"Ei ole osoittanut riittävää itsetuhoisuutta"

Edessä oli pitkä sairausloma. Perhe hakeutui yksityiselle psykiatrille. Poika on käynyt siellä vuosikausia.

– Toiveena oli, että hän saisi kuntoutustukea. Poika oli motivoitunut hakeutumaan ja saamaan lääkinnällistä kuntoutusta tai muuta kuntoutusta. Se vaati sen, että yhteiskunta myöntää, että hän on sairas ja myöntää sen kuntoutustuen. Ykskaks (Kelassa) oltiin sitä mieltä, että hänelle ei tarvitse myöntää kuntoutustukea, koska hän ei ole viime aikoina osoittanut riittävää itsetuhoisuutta.

Törnroos kertoo, että edessä oli prosessi muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa. Päätös: Pojan työkyky on alentunut ja hän on työkykyinen.

– Mitä me teemme näillä potilaan tuntevilla asiantuntijapsykiatreilla, kun heidän lausunnoilla ei ole mitään merkitystä?

"Tällaista ei saisi enää tapahtua"

– Ymmärrän, että oikeusasteissa on ruuhkaa, mutta jokainen tapaus, joka ei perustu oikeudenmukaisuuteen, on itsemurha meidän lapsille. Olen vihainen siitä, että vakuutusoikeudessa tähän ei suhtauduttu vakavuudella.

Törnroos huomauttaa, että hän on oikeusprosessien asiantuntija omassa sote-alan työssään. Itse päätös tuntui alentavalta ja tilastojen kaunistelulta.

Aika puhua vakavasti

Törnroosin mielestä yhteiskunta on epäonnistunut työllisyysasioissa ja ihmisten kuntouttamisessa.

– Masentuneiden nuorten aikuisten paikka ei ole työttöminä työnhakijoina vailla oikeanlaista hoitoa kaunistamassa tilastoja. On aika puhua vakavasti aiheesta, joka lumivyöryn tavoin vie "tappaa" tai vähintään vammauttaa useita ihmisiä.

Törnroos ehdottaa siirtymistä järjestelmään, jossa on takuu määräaikaishuolloista.

Hänen mielestään tulipalojen sammuttelun aika on ohi. Nyt pitäisi rakentaa malleja, jotta tulipaloja ei pääse enää syntymään.

– Mielen sairauden ennaltaehkäisy täytyy aloittaa jo niin varhain ja oikea-aikaisesti, että pystytään estämään ajoissa tämä lumipallo lumivyöry efekti. Neuvoloihin ja alakouluihin on saatava psykologeja tai muuta ammattilaista, jotka vastaavat jo varhaisiin haasteisiin.

"Millään muulla ei ole väliä"

Nyt poika on kolmekymppinen ja äiti pelkää, että pojasta ei tule enää koskaan työkykyistä, sillä kunto on romahtanut. Poika ei käy enää ulkona.

– Minulla on oma elämä ollut monta vuotta tauolla tämän takia. Jos saan poikani pitää, millään muulla ei ole väliä.

– Me uupuneet vanhemmat olemme seuraava joukko, joka tarvitsee kohta hoitoa masennukseen ja psykosomattisiin oireisiin sekä heikentyneeseen kokonaisterveydentilaansa.

"Joskus päätökset tuntuvat ihmisistä kohtuuttomilta"

– Jos oikeus hoitoon riippuu siitä, että henkilö on katsottu työkyvyttömäksi, kannattaa selvittää juuri työkyvyttömyysasian oikeellisuutta. Onko mahdollista, että joku tärkeä asia on jäänyt ilmoittamatta tai ratkaiseva selvitys hankkimatta, sanoo lautakunnan ylijohtaja Silja Romo .

Merkitystä voi olla myös sillä, minkä lain perusteella työkyvyttömyyttä arvioidaan, eli mitä työkyvyttömyysetuutta on haettu.

– Joskus päätökset tuntuvat ihmisistä kohtuuttomilta ja henkilön subjektiivinen käsitys omasta työkyvystä voi poiketa siitä, mitä lääketieteellinen selvitys osoittaa. Työkyvyttömyys käsitteenä voi edellyttää tilanteesta riippuen sitä, että henkilö on täysin työkyvytön omaan työhönsä tai muuhun vastaavaan työhön taikka mihin tahansa työhön, jota hänen voidaan kohtuudella kykenevän tekemään.

Romon mukaaan täysi työkyvyttömyys tarkoittaa sitä, että jos työkykyä on vielä osittain, ei työkyvyttömyysetuutta voida myöntää. Näissä tilanteissa kyseeseen tulevat mahdollisesti osatyökykyisyysetuudet tai vaikkapa kuntoutus.

Riittämätön näyttö työkyvyttömyydestä

Psykiatriyhdistyksessä nähdään, että yleinen hylkäysperuste liittyy siihen, että potilaan hoito on ollut riittämätöntä.

– Toisinaan hoito voi olla jäänyt puutteelliseksi, kokeiltu liian vähän erilaisia hoitoja ja tämä on yleinen hylkäysperuste. Sitten voi olla niin, ettei hakija ole koskaan ostanut lääkkeitä, joita lääkäri olettaa hänen käyttäneen, toteaa yhdistyksen pääsihteeri Jyrki Korkeila .

Hänen mukaansa näissä päätöksissä on käytettävissä kaikki mahdollinen tieto terveydenhuollon käytöstä. Jos siellä on ristiriitaisuuksia lausuntoon nähden, niin lääkärinlausunto hylätään.

– Yleensä hakemuksien hylkyperusteena on riittämätön näyttö työkyvyttömyydestä, joka toisinaan liittyy lausunnon epäselvyyteen tai siinä ilmenevän toimintakyvyn olevan sellainen, että kykenisi johonkin kokemustaan vastaavaan työhön.

– Jos kokemusta on vähän, niin voidaan verrata vähän mihin tahansa työhön, jos kokemusta ja koulutusta on paljon, niin verrataan aiempaan samaa tasoa oleviin työtehtäviin. 30-vuotiaalla vertailukohde voi olla mikä tahansa työtehtävä, siis vertailu tehtäviin, joissa vaatimustaso on hyvin matala.