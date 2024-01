JYP-luotsi Mikko Heiskaselta yllättävä lausunto kriisin keskellä – näin JYP-tähdet kommentoivat Sami Niku -kohua

– Pitkä ja kivinen tie on käyty. Totta kai tuntuu hyvältä voittaa jääkiekko-ottelu ja varsinkin sarjan kärkijoukkue, joukkueen kärkipelaajiin kuuluva Jerry Turkulainen sanoi.

Kanadalaislaituri Reid Gardinerin mukaan joukkue on pysynyt yhtenäisenä vaikeuksista huolimatta.

– Voimme huokaista syvään, kun tappioputki on ohi. Nyt meidän täytyy kuitenkin taas kasata itsemme. Huomenna (torstaina) on taas peli edessä, Gardiner sanoi.

– On ollut vaikeaa välillä. Yksi asia, josta voimme olla ylpeitä, on se että olemme pysyneet yhtenäisenä joukkueena.

"Varmasti henkinen sokkitila"

Noin kuukautta myöhemmin takana on yhdeksän tappiota ja keskiviikon helpottava vierasvoitto Tapparasta. Sijalla 14 olevalla JYPillä on matkaa alempaan pudotuspeliviivaan kahdeksan pistettä. Mitä tapahtui?

– Varmasti henkinen sokkitila. Muutokset ovat aina tietynlaisia kriisitilanteita. Osa käsittelee ne nopeammin ja osa vähän pidempään jää. Uskoisin, että siitä on kysymys, Heiskanen sanoo.

Kuohunta ei ole jäänyt suinkaan vain kentälle. JYPin tiedottaminen Rautakorven potkujen syistä on ollut hämmentävää, ja oman lusikkansa soppaan on laittanut myös Heiskanen. Tappiollisen Kärpät-ottelun jälkeen tammikuun alussa hän arvosteli kärkipelaajaan rajuin sanankääntein julkisesti, mitä pidettiin laajasti kummallisena toimintana.

– Jotenkin sitä uskoo itseensä ja pitää vahvana, että nämä ovat kuitenkin jotenkin tarkoitettuja nämä huonommatkin päivät. Sen takia sitten nauttii ja osaa nauttia vielä enemmän, kun on ollut huonompiakin päiviä.

Heiskasen mukaan henki joukkueen sisällä on säilynyt hyvänä myllerryksestä huolimatta.

– Siihen nähden, missä tilanteessa ollaan ja millainen putki tohon vetäistiin, on ollut yllättävän hyvä.

Turkulainen ja Gardiner vakuuttavat, etteivät kohut ole juuri vaikuttaneet tekemiseen kentällä. Turkulaisen mukaan porukka on pysynyt tiiviinä, eikä ole "heilunut suuntaan tai toiseen".

– Se (kuohunta) vaikuttaa joihinkin enemmän tai vähemmän. On pystytty käsittelemaan, puhumaan niistä avoimesti. Sekin (kuohunta) kuuluu tähän hommaan, mutta nyt sekin on ollut aika isoa. Ei siitä sen enempää, Turkulainen toteaa.

– Joitain olen lukenut, mutta yrittänyt jättää vähemmälle. Yrittänyt keskittyä tuohon, että saan itsestäni kaiken irti jäällä. Se on mun hommani.

Gardiner sanoo itse pelanneensa heikosti tuohon aikaan. Gardiner on Heiskasen alaisuudessa kerännyt tehot 4+2. Mainitussa Kärpät ottelussa 3. tammikuuta hän osui kerran. Heiskasen kritiikkiä hän kommentoi rauhallisesti.

Turkulainen on asiasta niukkasanaisempi. Hänen mukaansa asia käsiteltiin "kopin sisällä", eikä hyökkääjä halua puhua asiasta sen enempää. Turkulainenkaan ei ole ollut tyytyväinen omaan tekemiseensä tappioputken aikana. Pistepörssin kärkisijoilla keikkunut laituri on Heiskasen valmentamissa kymmenessä ottelussa kerännyt nyt tehot 0+6.

– Varmasti jokainen on ollut vähän pettynyt omaan tuloksentekoonsa ja peliinsä. Mun mielestäni tänään pystyttiin näyttämään, että pystytään pelaamaan kärkijoukkuetta vastaan ja voittamaan.

– Teemme omaa hommaamme riippumatta siitä, keitä on kokoonpanossa. Kaikilla on oma roolinsa. Välillä jätkiä puuttuu kokoonpanosta. Jos putoaa kokoonpanosta, viesti on selkeä. Täytyy pelata kovemmin ja joukkueelle.