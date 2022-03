JYPin ruorista väistyvä Jukka Ahvenjärvi kummastelee KalPa-valmentajan sanoja – motivoi niillä pelaajiaan kauden aikana: "Kiitos hänelle"

JYP sijoittui 15 joukkueen SM-liigassa 13. sijalle. Sesonki päättyi eilen tiistaina, kun JYP kukisti Kuopiossa KalPan maalein 2–1. Ahvenjärvi on sen jälkeen ehtinyt vetää päätöksen yhteen ja käydä päätöspalaverin urheilutoimenjohtaja Mikko Viitasen kanssa.

– Eilinen oli meille tärkeä ottelu päättää kausi. Kun kausi päätetään, se päätetään parhaalla pelillä ja voittoon aina. Se oli se, mitä me lähdimme eilen Kuopiosta hakemaan. Kaikki meidän valmistautumisemme maanantain ensimmäisistä harjoituksista lähtien keskittyi pelkästään siihen, että me lähdemme Kuopioon voittamaan. Sen me teimme, Ahvenjärvi kertoo.