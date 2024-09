Karmea lähtö kauteen – SM-liiga-joukkueen päävalmentajalta suora arvio asemastaan: "Seurajohto vaatii tuloksia"

Hämeenlinnan Pallokerho on jumbosijalla, kun SM-liigaa on takana kaksi viikkoa. Viisi ottelua, yksi voitto voittomaalikilpailussa ja neljä suoraa tappiota oikeuttavat kahteen sarjapisteeseen. Tappioista huolimatta päävalmentaja Matias Lehtonen vakuuttaa, että joukkueen ilmapiiri on "oikein hyvä".

– On analysoitu ensimmäiset viisi peliä, käyty läpi, missä on oltu hyviä ja missä on pärjätty pelillisesti vastustajiin nähden, ja sitten selkeinä ne asiat, missä pitää pystyä kehittämään peliä ja ottamaan seuraavia steppejä, Lehtonen sanoo.

Pääkuvan paikalla olevalla videolla Lehtonen ruotii HPK:n pelin parannuskohteita.

HPK reagoi heikkoon starttiin nopeasti heti ensimmäisen pelatun kierroksen jälkeen, kun Anton Mylläri ja Adam Brodecki tuotiin sisään joukkueeseen. Lehtonen sanoo, että hänellä on täysi luottamus siihen, että HPK:n materiaali on riittävä menestykseen, jollaiseksi HPK:n tapauksessa voitaisiin laskea paikka pudotuspeleissä.

Vahvistuksia enemmän Lehtonen peräänkuuluttaa valmennuksen onnistumisia.

– Pitää pystyä tuottamaan parempaa tulosta ja saada pikkuisen enemmän pelaajista irti joka päivä. Tehdä peli sellaiseksi, että se on pelaajille helpompaa suorittaa mahdollisimman korkealla tasolla, Lehtonen sanoo.

– Me suoritetaan niillä palikoilla, mitä on. Tällä hetkellä olen tyytyväinen ja iloinen niistä palikoista, mitä tuolla on.

"Saatu virtaakin siitä"

HPK:n kausi alkoi murheellisesti, kun Jukurit murskasi sen maalein 7-3. Sisuuntunut hämeenlinnalaisryhmä kokosi itsensä ja kaapi toistaiseksi ainoan voittonsa seuraavassa ottelussa kukistamalla Sportin voittomaalikilpailussa. Sen jälkeen on tullut lisää lunta tupaan. Joukkue on jäänyt kahdesti maaleitta ja on ottanut kolme suoraa tappiota maalierolla 12–2.

Lehtonen myöntää tappioiden näkyvän joukkueessa.

– Totta kai se vaikuttaa. Jos ei omalla tavallaan ota päähän tai voimasanallisesti niin sanotusti ketuta häviäminen, kyllä sitten ollaan väärissä hommissa. Tämä on tulosurheilua ja huippu-urheilua. Totta kai sen pitää ottaa päähän kopissa ja tappion jälkeen pitää tunnelman olla niin sanotusti maissa versus voiton jälkeen.

Toisaalta Lehtonen näkee joukkueen tietyllä tavalla saaneen myös virtaa siitä, että "tulos on jäänyt vähän piippuun". Ainakaan ei voi sanoa joukkueen saaneen mitään ilmaiseksi.

– On hyvin opittu koko ajan niistä asioista, mitä on haluttu. Tunnelma on ollut sellainen, että halutaa näyttää. On saatu ihan positiivisia asioita siitä häviämisestä omalla tavallaan, mitä voi saada, Lehtonen sanoo.

– Vähän kiukkua, vähän voimaa, vähän oppia. Aina tunnelma (hävittäessä) on erilainen ja niin sen pitääkin olla. Tappioita ei saa hyväksyä eikä niitä saa päästä sormien läpi. Siitä pitää ottaa aina jotain hyötyä, jotain oppia jokaisesta vastoinkäymisesti yleensäkin elämässä.

Lehtosen mukaan yhteys valmennuksen ja pelaajien välillä on tappioiden keskellä säilynyt hyvänä. Hänen mukaansa pelaajien uskoa päävalmentajaansa ei tarvitse kyseenalaistaa.

– Jos joku ei usko, niin sitten ei usko. Sitten laitetaan uskomaan uudestaan, Lehtonen toteaa.

– Yhdessä ollaan tuon kopin kanssa. Ei niin, että osa on ylempänä ja osa alempana. On yhteinen projekti, ja uskotaan toisiimme ja sitä kautta pystytään asiaa tuottamaan. Nämä eivät ole uskon asioita, vaan sitä pitää tehdä sitä asiaa. Eipä ole vaihtoehtoja. Siellä ollaan yhdessä. Ei ole takaovia eikä sivuteitä. Pitää yhdessä mennä ovesta läpi.

Lehtosen lähtölaskenta?

Onneton alkukausi on saanut hätäisimmät nostamaan Lehtosen jo kärkisijoille veikkauksissa kauden ensimmästen päävalmentajapotkujen saajaksi. Suomessa pelataan keväällä pitkästä aikaa liigakarsintoja, eikä seuroilla ole varaa pitkiksi venyviin taaperruskausiin.

Omien sanojensa mukaan päävalmentaja ei asemaansa liikoja mieti. Lehtonen näkee, että valmentajan töissä lähtölaskenta on aina päällä.

– Tämä on tulosurheilua ja minusta tuntuu, että ei kukaan valmentaja ole tässä maassa turvassa, jos häviää koko ajan. Tuskin kärkivalmentajistakaan kukaan on turvassa, jos ottaa tappioputken.

Potku-uhka kuuluu Lehtosen näkemyksen mukaan työnkuvaan ja on koko homman suola.

– Huippu-urheilun idea on se, että olet tasan niin hyvä kuin olet viime aikoina ollut. Meillä kaikilla on lähtölaskelma jollain tavalla käynnissä. En ainakaan ole miettinyt sitä. Sehän on hienoa, että on painetta tässä hommassa. Tehdään yhdessä töitä koko ajan, Lehtonen sanoo.

– Totta kai seurajohto vaatii tuloksia, tämä on tulosurheilua. Sitten, jos joku ei tee tuloksia, aina voidaan tehdä päätöksiä, mutta sitä ei tarvitse miettiä. Ei tarvitse edes keskustella tuollaisia. Mää tiedän, mitä seurajohto odottaa ja mun tehtävä on tuoda se pöytään.

Stressiä työpaikkansa puolesta Lehtonen ei myönnnä tuntevansa. Ylevänä ajatuksena on seuran paras.

– Mää olen yksi palanen tässä isossa HPK-kuvassa. Enemmän olen huolestunut, voittaako HPK, kuin että onko itselläni töitä.