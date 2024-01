JYPistä ilmoille ilkeitä huhuja – ryöpytetty seurapomo lataa painokelvotonta tekstiä

– Halusimme, että vuodesta tulee ikimuistoinen, ja toistaiseksi se on varmasti sitä ollut, puheenjohtaja Jukka Seppänen toteaa sarkastisesti hymyillen MTV Urheilulle.

Hymyilyyn seuran toimistolla ei ole kuitenkaan ollut syytä. JYP on valahtanut pistekeskiarvolla mitaten liigan 6. sijalta 14:nneksi Rautakorven potkujen jälkeen. Eilen JYP oli taas kohuotsikoissa, kun julkisuuteen levisi kovia väitteitä valmentajakaksikon potkuista kannattajayhdistyksen julkaisun kautta .

Seuran toimintaa on arvosteltu paljon, ja tämä kritiikki on henkilöitynyt paljon Seppäseen, joka on ottanut julkisuudessa hanakasti kantaa jopa joukkueen pelillisiin asioihin.