Suomi mukaan Palestiina-julkilausumaan, näin ulkoministeri kommentoi päätöstään

Suomi liittyy Ranskan ja Saudi-Arabian valmistelemaan julkilausumaan Palestiinan kysymyksen rauhanomaisesta ratkaisemisesta ja kahden valtion ratkaisun toteuttamisesta.
Asiasta kertoo ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) viestipalvelu X.ssä.
Päätöksen asiassa teki niin ikään Valtonen ministerin valtuuksillaan.
– Ranskan ja Saudi-Arabian johtama prosessi on pitkiin aikoihin merkittävin kansainvälinen ponnistus luoda edellytykset kahden valtion ratkaisulle. Se on eduskunnassa yksimielisesti hyväksytyn Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon mukainen.
– Merkittävä osa Suomen verrokkimaista on myös liittynyt tai liittymässä julkilausumaan. Julkilausuman tavoitteena on saada laaja tuki toimille Gazan sodan lopettamiseksi ja kahden valtion mallin toteuttamiseksi, ulkoministeri kirjoittaa.
Mukana runsaasti arabimaita
Julkilausumassa on allekirjoittajana on muun muassa 22 arabimaata edustava Arabiliitto.
– Julkilausumassa tuomitaan sekä Hamasin hyökkäys 7.10.2023 että Israelin hyökkäykset siviilejä kohtaan, jotka ovat johtaneet humanitaariseen katastrofiin Gazassa.
Julkilausuma edellyttää kaikkien panttivankien vapauttamista ja paluuta tulitaukoon.
Ulkoministeri kirjoittaa, että käsillä on kansainväliseltä yhteisöltä vakavin pyrkimys vuosiin ratkaista Lähi-idän konflikti. On tärkeää, että Suomi tukee sitä.
Lausuman mukaan Gazaan täytyy toimittaa välittömästi lisää humanitaarista apua eikä humanitaarisen avun pääsylle tule luoda esteitä.
UNRWA:n tehtävät on määrä siirtää Palestiinalaishallinnolle rauhanratkaisun jälkeen. Israelin tulee vetäytyä Gazasta.
Gazan jälleenrakennus lähtisi liikkeelle arabimaiden jälleenrakennussuunnitelman mukaisesti.
Gazaan perustettaisiin kansainvälinen vakauttamisoperaatio, jonka mandaatissa olisi muun muassa tukea vastuun siirtämistä sisäisestä turvallisuudesta palestiinalaishallinnolle, turvatakuiden antaminen sekä Israelille että Palestiinalle sekä tulitauon seuranta.
Ulkoministeri Valtonen on myöhemmin tänään vieraana myös MTV:n Uutisextra -ohjelmassa.