Presidentit saavat kansalaisilta kiitosta Suomen ulkopolitiikan hoitamisesta Evan kyselyssä.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan teettämästä tutkimuksesta selviää, että edellisen presidentin Sauli Niinistön tapaa hoitaa ulkopolitiikkaa pitää erittäin tai melko hyvänä 87 prosenttia vastanneista.

Alexander Stubbin vastaava luku on niin ikään korkea eli 83.

– Stubb on noussut poikkeuksellisen nopeasti koko kansan presidentiksi. Hänen kansainväliset verkostonsa ja ulkopoliittinen johtajuutensa koetaan selvästi maan etua vahvistaviksi, kommentoi Evan toimituspäällikkö Sami Metelinen tiedotteessa.

Myös ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ja puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) saavat hyvät arviot.

Häkkänen saa hieman Valtosta enemmän myönteisiä arvioita perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien äänestäjiltä, kun taas Valtonen saa Häkkästä selvästi enemmän tukea SDP:n, vihreiden ja RKP:n kannattajilta, kertoo Eva.