Äänestys aiheesta järjestetään huomenna.

Eduskunnassa keskustellaan tänään hallituksen Palestiina-politiikasta. Välikysymyskeskustelu alkaa kello 14.

Oppositiopuolueet SDP, vihreät ja vasemmistoliitto jättivät aiemmin tässä kuussa välikysymyksen hallituksen toimintakyvystä Palestiinan valtion tunnustamisessa.

Puolueiden eduskuntaryhmät muun muassa kysyvät välikysymyksessään, tuleeko hallitus esittämään Palestiinan valtion tunnustamista presidentin toivomalla tavalla tämän syksyn aikana ja tuomitseeko koko hallitus yksimielisesti Israelin siviiliväestöön kohdistamat toimet Gazassa.

Hallituspuolueista perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat vastustaneet Palestiinan valtion tunnustamista.

Keskustelulle ei ole voimassa iltakymmenen aikarajaa.

Britannia ja Ranska tunnustivat

Moni länsimaa, kuten Britannia, Kanada ja Ranska, tunnusti Palestiinan ennen YK:n yleiskokousta tai itse kokouksessa aiemmin tässä kuussa. Pohjoisessa Euroopassa Suomen lisäksi Tanska ja Baltian maat eivät ole tunnustaneet palestiinalaisvaltiota.

Välikysymyksessä todetaan, että Suomi on ulkopoliittisen linjansa mukaisesti tukenut kahden valtion mallia, jossa sekä Israelilla että Palestiinalla on oikeus kansalliseen suvereenisuuteen, turvallisuuteen ja alueelliseen koskemattomuuteen. Siinä tuodaan esiin, että Palestiinan valtion tunnustaminen ei tarkoita terroristijärjestö Hamasin tunnustamista tai sen tekojen oikeuttamista miltään osin ja että Hamas ei ole palestiinalaisten legitiimi edustaja.

Lähes kaksi vuotta kestäneen Gazan sodan aikana Israelin iskuissa Gazassa on alueen terveysministeriön mukaan kuollut yli 65 500 ihmistä. YK pitää lukuja verrattain luotettavina.

Israelin syyllistyminen palestiinalaisväestön kansanmurhaan Gazassa todettiin aiemmin tässä kuussa YK:n valtuuttaman riippumattoman tutkintakomission raportissa.

Israel hyökkäsi Gazaan sen jälkeen kun Hamas ja muita palestiinalaisia äärijärjestöjä hyökkäsi Israeliin. Israelilaisviranomaisten mukaan hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 200 ihmistä, valtaosin siviilejä.