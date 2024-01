Tässä on 79 ulkoministeriön työntekijän kirje Elina Valtoselle – lue sanasta sanaan

Lue kirje sanasta sanaan:

Sotilasoperaatioiden on noudatettava kansainvälistä humanitaarista oikeutta kaikissa olosuhteissa, riippumatta siitä, mikä konfliktin laukaisi. Sotarikokset eivät oikeuta sotarikoksia. Israelin Gazaan kohdistuvissa pommituksissa oli kuollut 10.11. mennessä arviolta 11 078 ihmistä, joista 4 506 lasta ja 3 027 naista. Lapsia on kuollut jo lähes kaksi kertaa enemmän kuin kaikissa maailman konflikteissa kuolee keskimäärin vuodessa. YK:n työntekijöitä on kuollut tässä ajassa enemmän kuin yhdessäkään konfliktissa koskaan aikaisemmin. YK on toistanut kerta toisensa jälkeen, että Gazassa ei ole siviiliväestölle turvallista paikkaa, ei edes etelässä, jonne Israel on kehottanut palestiinalaisia siirtymään.