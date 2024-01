Ulkoministeri Valtoseen poikkeuksellista tyytymättömyyttä ministeriössä – syynä Israelin myötäily

Virkakunnasta ministerille joukolla toimitettu kirje on suomalaisittain äärimmäisen poikkeuksellinen.

– Israel on vastatoimissaan Gazassa selvästi ylittänyt suhteellisuusperiaatteen rajat, kohdistanut iskuja siviili-infrastruktuuriin sekä erityisen suojelun piirissä oleviin rakennuksiin, kuten sairaaloihin ja kouluihin. Nämä ovat todennäköisiä kansainvälisen oikeuden loukkauksia, jopa sotarikoksia, ministeriön työntekijät kirjoittivat.



Valtonen: Samat arvot Lähi-idässä

Valtonen kommentoi kirjettä STT:lle tiistaina sanomalla, että keskustelua Suomen linjasta on hyvä käydä. Sitä muokataan hänen mukaansa ennen kaikkea ulkoministeriön Lähi-idän osaston päivittäisen työn pohjalta, minkä lisäksi hän nostaa esiin myös Suomen YK-edustustojen työn.

Valtosen mukaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linja nojaa myös Lähi-idässä ihmisoikeuksiin, demokratiaan, oikeusvaltioon ja tasa-arvoon. Hän myös sanoo, että Suomi on vahva tukija kansainväliselle rikostuomioistuimelle, joka kerää parhaillaan näyttöä muun muassa sotarikoksista alueelta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

– Ja ei kahta sanaa siitä, etteikö Suomi olisi valmis tuomitsemaan ja haluaisikin tuomita – riippumatta siitä, kuka se tekijä on – kaikkia näitä rikoksia, jotka osittain täyttävät jopa vahvat sotarikoksen merkit tai vielä pahempaakin.

Valtosen mukaan vastuuvelvollisuuden ja poliittisten lausuntojen täytyy nojata luotettavaan tietoon, jota alueelta on vaikea saada.

Hän myös sanoo, että Suomi myös on johdonmukaisesti tuominnut Israelin toimet Länsirannalla laittomissa siirtokunnissa, jossa väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet viime kuukausina.



Tulitauon puolelle toisella kerralla

Israel on vastannut Gazan palestiinalaisalueilla kovalla kädellä, mihin lännessä on reagoitu vaihtelevasti. Valtonen arvioi STT:lle, että Suomi on ollut hyvin linjassa verrokkimaiden kanssa.