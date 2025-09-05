Palestiina-julkilausumasta heti älähdys hallituksen sisältä: "Olen jättänyt eriävän näkemyksen"

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ei hyväksy Suomen osallistumista Palestiina-julkilausumaan. Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoi hetki sitten hyväksyneensä osallistumisen.
– Olen tänään jättänyt eriävän näkemyksen TP-Utvan pöytäkirjaan, koska julkilausuma on monessa kohdin ristiriidassa UTP-selonteon kanssa. Sovimme myös, että tästä asiasta voi kertoa, Essayah kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Ulkoministeri Valtonen on myöhemmin tänään vieraana myös MTV:n Uutisextra -ohjelmassa.