Valtonen puolustaa Palestiina-päätöstään MTV:lle: "Israel pyrkii tuhoamaan toisen osapuolen"

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) puolustaa MTV Uutisten haastattelussa päätöstään liittää Suomi mukaan Palestiina-julkilausumaan. Ulkoministerin päätös närkästytti hallituskumppaneista kristillisdemokraatit sekä perussuomalaiset.

Ulkoministeri Elina Valtonen toteaa MTV:n Uutisextran haastattelussa, että Palestiinaa koskevaa julkilausumaa on käyty erityisen huolellisesti läpi ja siitä on keskusteltu laajasti, myös muiden maiden kollegojen kanssa.

Hänen mukaansa julkilausuma on historiallinen askel monella tapaa kohti kahden valtion mallin syntymistä alueelle.

– Siltä osin, kun se määrittelee konkreettisia toimia, joilla rauhanomainen rinnakkaiselo Israelin ja palestiinalaisten välillä voisi toteutua, se toteuttaa yksi yhteen meidän ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoamme.

Ministerin tulkinnan mukaan julkilausumaan osallistuminen toteuttaa siis Suomessa hyväksyttyä virallista linjaa.

Tilanne hyvin vaikea

Valtonen pitää valitettavana tilannetta, jossa Israelin nykyhallitus haluaa "kaikin mahdollisin toimin estää tasavertaisen Palestiinan valtion syntymisen".

– Se (Israel) pyrkii jopa ikään kuin tuhoamaan toisen neuvotteluosapuolen.

Valtosen mukaan Lähi-Idän käytännön tilanne on keskeinen syy sille, että Ranska ja saudit alkoivat edistää kahden valtion "konferenssiputkea" ja YK:n alaisia työryhmiä.

– Nähtiin, että tässä ei ole kohta edes edellytyksiä tasaveroisille neuvotteluille sen vuoksi, että Palestiinan aluetta supistetaan Israelin toimesta systemaattisesti ja myös väestöä pidetään kurimuksessa.

Ulkoministeri ei suostunut ottamaan suoraan kantaa, syyllistyykö Israel kansanmurhaan. Hän kuitenkin toteaa, että Suomi tukee kansainvälisiä tuomioistuimia ja niiden työtä.

Valtonen muistuttaa myös, että joukkotuhontaa estävä sopimus velvoittaa Suomea toimimaan tällaista toimintaa vastaan, jos sellaisesta nähdään edes viitteitä.

– Tässä kysymyksessä on tärkeää, että jätetään juridiset kysymykset paitsi juristeille, niin viime kädessä tuomioistuinten arvioitavaksi.

Hallituksen rivit sekaisin

Perussuomalaisista väläytettiin jo, että Valtosen päätös kuluttaa hallituksen yhteistyön pohjaa.

– Toivon, että se ei kuluta yhteistyön pohjaa. Tästä on laajalti keskusteltu hallituksen sisällä ja on aivan oikeinkin, että keskustelu voi jatkua tämän jälkeenkin.

– Mutta sitten on tilanteita, joissa päätös on tehtävä, ministeri sanoo viitaten julkilausuman määräaikaan, mikä oli tänään.

Valtosen mukaan julkilausumassa mukanaolo on Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisten intressien mukaista.

Valtonen muistuttaa, että julkilausumassa on mukana runsaasti Suomen verrokkimaita.

Valtosen mukaan prosessi voisi ensimmäistä kertaa jopa vuosikymmeniin johtaa siihen, että lopputuloksena osapuolet aloittaisivat neuvottelut ja alueelle saataisi pysyvä rauhanratkaisu.

Ministeri muistuttaa myös, että on selvää, ettei mitään ratkaisua synny, elleivät osapuolet pääse keskenään sopuun ja neuvottelemaan.

– Ei ole kuviteltavissa pysyvää rauhaa, elleivät osapuolet pääse yhteisymmärrykseen ja vastaavasti normalisoi suhteitaan paitsi tunnustamalla toisensa, mutta myös ymmärtämällä, että toinen kansakunta haluaa elää turvassa, ja itselläkin on vastuu sen toteuttamisesta.