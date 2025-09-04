Israelin armeija kertoo vallanneensa jo 40 prosenttia Gazan kaupungista

Gazan kaistalla sijaitseva Khan Yunisin kaupunki 30. heinäkuuta.
Arkistokuvaa GazastaIMAGO/APAimages/ All Over Press
Julkaistu 04.09.2025 21:44

MTV UUTISET – STT – AFP

Israelin armeija kertoo vallanneensa jo 40 prosenttia Gazan kaupungista. 

Armeijan mukaan se on valmistautumassa uuteen hyökkäykseen.

– Operaatiota tullaan laajentamaan ja kiihdyttämään lähipäivien aikana. Lisäämme painetta Hamasia kohtaan, kunnes se on lyöty, vakuuttaa armeijan edustaja, prikaatikenraali Effie Defrin videolausunnossaan.

Israelin ulkoministeriö puolestaan paheksui torstaina voimakkaasti Euroopan komission varapuheenjohtajan Teresa Riberan kommentteja. Ribera sanoi, että Gazassa on meneillään kansanmurha.

– Sen sijaan, että toistelee Hamasin levittämiä kansanmurhapuheita, Riberan olisi pitänyt vaatia kaikkien panttivankien vapauttamista ja sitä, että Hamas laskee aseena, jotta sota voisi loppua, kirjoittaa Israelin ulkoministeriön edustaja Oren Marmorstein viestipalvelu X:ssä.

Äärijärjestö Hamasin alaisten väestönsuojeluviranomaisten mukaan Israelin sotatoimissa kuoli torstaina ainakin 44 ihmistä, joista 25 Gazan kaupungissa.

Lisää aiheesta:

Israelin puolustusministeri vaati iskemään Länsirannalle täydellä voimallaIsraelin asevoimat jatkoi sotatoimia Gazan kaistalla – myös Rafahin alueellaIsraelin sotilaat valmistautuvat operaatioon Rafahissa, johon sadattuhannet siviilit ovat paenneetHamas kiistää tiedot mahdollisesta tulitauosta ennenaikaisinaIsraelin Netanjahu: "Sota Gazassa kestää vielä useita kuukausia"Israelin puolustusministeri: Gazan sota kestää pidempään kuin useita kuukausia
IsraelHamasGazaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Israel