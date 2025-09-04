Israelin armeija kertoo vallanneensa jo 40 prosenttia Gazan kaupungista.
Armeijan mukaan se on valmistautumassa uuteen hyökkäykseen.
– Operaatiota tullaan laajentamaan ja kiihdyttämään lähipäivien aikana. Lisäämme painetta Hamasia kohtaan, kunnes se on lyöty, vakuuttaa armeijan edustaja, prikaatikenraali Effie Defrin videolausunnossaan.
Israelin ulkoministeriö puolestaan paheksui torstaina voimakkaasti Euroopan komission varapuheenjohtajan Teresa Riberan kommentteja. Ribera sanoi, että Gazassa on meneillään kansanmurha.
– Sen sijaan, että toistelee Hamasin levittämiä kansanmurhapuheita, Riberan olisi pitänyt vaatia kaikkien panttivankien vapauttamista ja sitä, että Hamas laskee aseena, jotta sota voisi loppua, kirjoittaa Israelin ulkoministeriön edustaja Oren Marmorstein viestipalvelu X:ssä.
Äärijärjestö Hamasin alaisten väestönsuojeluviranomaisten mukaan Israelin sotatoimissa kuoli torstaina ainakin 44 ihmistä, joista 25 Gazan kaupungissa.