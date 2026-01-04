Stubb ei suoraan tuomitse Yhdysvaltojen toimia.
Presidentti Alexander Stubb kommentoi sunnuntaina iltapäivällä Yhdysvaltojen iskuja Venezuelaan, joiden yhteydessä Yhdysvallat sieppasi Venezuelan presidentin Nicolás Maduron.
– Nicolás Maduron hallinto on jo pitkään ollut vailla legitimiteettiä. Vaalit vuonna 2024 olivat räikeän epärehelliset. Suomi on tämän osana Euroopan unionia todennut. EU on myös asettanut pakotteita Venezuelalle, Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
– Kaikilla valtioilla on kuitenkin vastuu kunnioittaa kansainvälistä oikeutta ja toimia sen mukaisesti. Tämän periaatteen säilyminen on Suomen intresseissä. Se on ulkopolitiikkamme kulmakivi.
Yhdysvaltojen lauantaista operaatiota Venezuelaan on laajalti pidetty laittomana.
Suuri osa Yhdysvaltojen liittolaisista, joihin Suomikin puolustusliitto Naton myötä kuuluu, eivät ole kuitenkaan tuominneet amerikkalaisten toimia.
– Nyt on tärkeää tukea demokraattisen hallinnon syntyä. Seuraamme tilanteen kehittymistä tarkasti, Stubb kirjoittaa.
Lue myös: Analyysi: Venäjä kihisee, Putin hymyilee – Trump sanoi taikasanan ja teki maailmasta Suomelle vaarallisemman
Presidentti Donald Trump sanoi lauantai-iltana Suomen aikaa Yhdysvaltojen hallitsevan Venezuelaa niin pitkään kuin turvallinen vallanvaihto on mahdollinen.
Tällä hetkellä Venezuelaa hallitsee maan varapresidentti Delcy Rodriguez, joka sanoi Maduron olevan Venezuelan ainoa presidentti.
Presidentti Stubbin kommentti on hyvin samankaltainen kuin ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) eilinen lausunto.
– Suomi on osana Euroopan unionia jo aiemmin todennut, että Nicolás Maduron hallinto on vailla legitimiteettiä. EU on johdonmukaisesti tukenut maan rauhanomaista, demokraattista kehitystä, Valtonen kirjoitti X:ssä.
– Kaikilla valtioilla on kuitenkin vastuu kunnioittaa ja toimia kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Tämä periaate on Suomen ulkopolitiikan kulmakivi.
Valtonen sanoi ulkoministeriön seuraavan Venezuelan tilanteen kehittymistä tarkasti yhteistyössä kumppanimaiden ja liittolaisten kanssa.
Yhdysvallat aikoo viedä presidentti Maduron ja tämän vaimon oikeuden eteen. Heitä syytetään Yhdysvalloissa tehdystä huumekaupasta.
Yhdysvaltojen ja kansainvälisen politiikan asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet Venezuelan roolin merkittävänä huumeiden salakuljettajana.
Sen sijaan Yhdysvaltojen on laajalti epäilty olevan kiinnostunut Venezuelan raakaöljyvarannoista, jotka ovat maailman tiettävästi suurimmat.