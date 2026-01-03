Yhdysvallat hyökkäsi Venezuelaan aamulla Suomen aikaa ja on kaapannut presidentti Nicolas Maduron.

Yhdysvallat on kuljettamassa Maduron vielä Suomen aikaan lauantaina New Yorkiin, jossa hänen on määrä vastata muun muassa huumerikossyytteisiin. Yhdysvallat aikoo samalla ottaa Venezuelan öljyteollisuuden haltuunsa.

Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä toteaa MTV Uutisten haastattelussa, että eurooppalaisten pitää viimeistään nyt huomata, että olemme siirtyneet suurvaltapolitiikan etupiirien maailmaan, joka muistuttaa enemmän 1800-lukua kuin 1900-luvun loppua.

– Siinä mielessä tämä meidän rakastama sääntöpohjainen kansainvälinen järjestelmä on nyt taakse jäänyttä elämää. Suurvallat toimivat nyt suurvaltojen tapaan.

Penttilän mukaan Venezuelan operaatio ei ollut käännekohta, sillä käänne on ollut meneillään jo pitkän aikaa.

Eurooppa vaitonainen

Eurooppa on ollut asian tiimoilta melko hiljaa. Suomen valtiojohto, ulkoministeriä lukuun ottamatta, on ollut vaiti, eikä ulkoministerikään suoraan tuominnut iskuja. Penttilän mukaan reaktioiden vähäisyys kertoo siitä, että Yhdysvallat on Euroopalle ja Suomelle tärkeä liittolainen.

– Se kertoo myöskin siitä, että vaikka tässä suurvallat toimivat niin kuin toimivat, niin tässä kuitenkin kohteena oli tyrannia, joka on kohdellut kansalaisia huonosti.

Operaatio oli Yhdysvaltain mielestä välttämätön, koska Venezuela harjoittaa Trumpin mukaan "huumeterrorismia" Yhdysvaltoja vastaan. Penttilän mielestä argumentti kuulostaa tekosyyltä.

– Yhdysvallat katsoo, että tämä koko eteläinen pallonpuolisko, mutta ennen kaikkea Etelä-Amerikka kuuluu sen valtapiiriin ja sillä on oikeus palauttaa järjestys ja estää Kiinan ja Venäjän tulo tuolle alueelle.

Penttilä kommentoi, että Venezuelan operaatio oli signaali valtapiirien maailmasta. Penttilän mukaan se oli samaan aikaan varoitus sekä Kiinalle että Venäjälle.

– Tähän saakka Yhdysvallat on vain myönnytellyt Ukrainassa. Ja nyt yhtäkkiä Yhdysvallat sanoo, että tarvittaessa se on valmis käyttämään sotilaallista voimaa, jopa lähettämään maajoukkoja Venezuelaan.

Penttilän mukaan tapauksessa on piilotettu viesti, että vaikka valtapiirit hyväksytään, niin sitä ei kuitenkaan hyväksytä, että Venäjä ja Kiina yrittävät toimia tavalla, joka on Yhdysvaltain etujen vastaista.

Trump sanoi tänään illalla Suomen aikaa, että Yhdysvallat johtaa nyt Venezuelaa kunnes uusi hallinto saadaan pystyyn. Penttilä näkee jatkon kannalta suuria riskejä.

– Useimmat meistä muistavat Irakin, jossa Yhdysvallat ryhtyi johtamaan maata. Se päättyi surullisesti.

Penttilä arvelee, että todennäköisin vaihtoehto on se, että Venezuelassa järjestetään vaalit nopealla aikataululla.