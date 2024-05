Juhannuksen ennuste julki: Sää hyvältä näyttää

Tuore kuukausiennuste on ensimmäinen, joka yltää juhannusviikolle asti. Meteorologi Liisa Rintaniemen mukaan juhannus näyttää lupaavalta, vaikka ennustekartta ei helotakaan yhtä punaisena kuin tällä ja ensi viikolla.

– Yksittäisestä päivästähän me ei tiedetä tässä vaiheessa mitään, mutta kuukausiennuste on sitä mieltä, että viikko yhteenlaskettuna on keskimääräistä lämpimämpi, RIntaniemi kertoo.