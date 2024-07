Luontokuvaaja huolestui Itämeren tilasta: Ei koskaan aiemmin vastaavaa sinileväkesää!

Luontokuvaaja Jaakko Ruola on jo vuosien ajan kuvannut Saaristomeren rantoja ja lahtia Naantalissa ja sen lähialueilla.

– Sinilevää on vaikea kuvata, vaikka sitä olisi meressä, koska se ei välttämättä nouse pintaan näkyviin, mutta tänä kesänä kasvustot ovat olleet kameralle näkyvissä runsaampana kuin koskaan aiemmin.

– Kun vielä pari vuotta sitten kesään sattui pari huippukohtaa, jolloin sinilevä kukki runsaammin, on tänä kesänä runsaan kukinnan kausi jatkunut kuukauden putkeen.

Turun yliopiston Seili-tutkimusaseman johtaja, merentutkija Jari Hänninen ja Åbo Akademin levämyrkkyasiantuntija ja dosentti Jussi Meriluoto vahvistavat, että Saaristomeren ja näin ollen koko Itämeren levätilanteen kehitys on huolestuttava.

Meriluodon mukaan Itämeren tilanne on kehittynyt vakavampaan suuntaan jo useamman vuoden ajan.

Lämpötila noussut yli 2 astetta, mutta suurin ongelma fosforipäästöt

Saaristomerellä veden lämpötilaa on mitattu vuodesta 1966 asti Seilin mittauspisteellä.

Viimeisen 60 vuoden aikana merivedenlämpötila on noussut yli kaksi astetta, kertoo Hänninen.

Vaikka ilmastonmuutoksen myötä tapahtunut meriveden lämpeneminen on yksi osa Itämeren ongelmaa, on merkittävin Saaristomeren rehevöittäjä kuitenkin maatalouden fosforipäästöt.

– Saaristomerta kuormittavasta fosforista yli 80 prosenttia on peräisin maataloudesta, Hänninen kertoo.

Kipsiä ratkaisuksi

Tutkijoiden mukaan tilanne on kuitenkin korjattavissa.

– Haluan korostaa, että maatalous on laillinen ja tarpeellinen elinkeino Suomessa, mutta maatalouden fosforivalumien poistaminen on ensiarvoisen tärkeää, Meriluoto sanoo.

Yksi tehokas keino fosforivalumien ehkäisyyn on peltojen kipsikäsittely.

– On kuitenkin hyvä muistaa, ettei Suomi yksin ole vastuussa koko Itämeren puhdistamisesta. Me olemme vain yksi rantavaltio, muidenkin valtioiden on tehtävä osansa, Meriluoto sanoo.