Kerava pystytti omat asuntomessut peruutettujen tilalle - yli puolet uudesta kaupunginosasta viheraluetta

Pelto muuttui viherkaupungiksi

Nyt Keravan oma Uuden ajan rakentamisen festivaali korvaa peruuntuneet asuntomessut. Miltei Lahden moottoritien varteen nousee uusi kaupunginosa. Melumuuriksi on pystytetty vanhoja satamakontteja.

Koska asuntomessujen valmistelu oli jo pitkällä, Kerava ei luovuttanut, vaan kehitti oman festivaalin, joka on myös tapahtumakarnevaali. Tarjolla on konsertteja sekä asiantuntijaluentoja. Asuntoalueelle on vapaa pääsy.