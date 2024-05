Älä sytytä nuotiota maastopalovaroituksen aikaan – tämä grillityyppi on poikkeus

Maastopalovaroituksen aikaan avotulen käyttö on yksiselitteisesti kiellettyä.

Pelastuslain mukaan avotulella tarkoitetaan nuotiota tai muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Jos käytössä on tukevasti maassa seisova pallogrilli tai kaasugrilli, periaatteessa grillaaminen on sallittua. Mäntykannas kuitenkin kehottaa tällöinkin suureen varovaisuuteen.