Jättiyllätys! Celine Dion ja Lady Gaga laulavat dueton olympialaisten avajaisissa

Avajaisten harjoitusten tiukkojen turvatoimien vuoksi supertähtien esiintymisitä on saatu toistaiseksi niukasti tietoa. Tuoreimpien huhujen mukaan kaksikon kerrotaan laulavan Édith Piafin klassikkokappaleen La Vie en Rose.

Lady Gagan on kuultu laulavan kyseinen kappale aiemmin A Star is Born -elokuvassa.

The Guardianin mukaan Celine Dion pukeutuu esiintyessään Diorin vaaleanpunaiseen asuun, jossa on musta höyhenillä koristeltu viitta.

Lady Gaga sen sijaan on nähty harjoittelemassa Seine-joella Valkoisen kelluvan flyygelin kanssa.

Esiintyminen on Celine Dionin ensimmäinen vuosiin, sillä tähti sairastaa harvinaista jäykkyysoireyhtymää, jonka vuoksi hän on joutunut perumaan muun muassa maailmankiertueensa, sekä Las Vegasin shown. Dionin on kerrottu kuittaavan olympialaisten avajaisista muhkean 1,8 miljoonan euron palkkion.