Vornasen nimen salaaminen on poliisilta "merkillistä piiloleikkiä", sanoo emeritusprofessori

Poliisi on kertonut epäilevänsä "54-vuotiaan miehen" ampuneen laukauksen maahan ja osoittaneen aseella kahta ihmistä.

– Meillä on varsin usein jopa lievempiä rikostapauksia, joissa ihmisen nimi on tuotu julki. Poliisi on koko ajan tiukentanut tulkintaa sen suhteen, mitä kerrotaan, Tolvanen sanoo MTV Uutisille.