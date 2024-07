Harvey Weinstein joutui jälleen sairaalaan

Seksuaalirikoksista vankeustuomiota istuva entinen elokuvatuottaja Harvey Weinstein, 72, on joutunut sairaalahoitoon, kertoo The Hollywood Reporter. Weinsteinin edustaja vahvistaa The Hollywood Reporterille, että ex-elokuvatuottaja otettiin sisään New Yorkissa sijaitsevan Bellevue-sairaalan vankila-osastolle.