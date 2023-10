Kankkunen, Alén ja Mäkinen ylistävät Kalle Rovanperää – mestariparilla kadehdittava kyky: "Luulen, että siinä moni alkaa matkia heitä"

LUE MYÖS: Sebastien Ogier lausui muiden kannalta pelottavaa tekstiä Kalle Rovanperästä

Juha Kankkusesta tuli 1987 rallihistorian toinen kaksinkertainen maailmanmestari, mutta toisin kuin Walter Röhrl ennen häntä, Kankkunen voitti kaksi ensimmäistä mestaruuttaan peräjälkeen.

– Kalle ja Jonne (kartanlukija Halttunen) ajoivat hienosti – ja järkevästi. Kaikkia kisoja ei tarvitse aina voittaa, kun voi ajaa viisaastikin, Kankkunen linjasi MTV Urheilulle kaksikon menestysreseptin, jonka hän itsekin oppi aikanaan kantapään kautta.

– Ajoin alkuun kovaa, mutta sitten rupesin käyttämään järkeäkin ja ajoin nätisti. Sitten kun sattui kulkemaan, sitten kulki.

Rovanperä ja Halttunen voittivat matkalla mestariksi kolme kilpailua ja olivat lisäksi neljä kertaa palkintopallin alemmilla askelmilla.

– Hienoa ajoa ja hieno kausi. Veikkaisin, ettei tämä ihan viimeiseksi jää, Kankkunen toisti Rovanperän tallikaverin Sébastien Ogierin arvion.

Kankkunen odottaa pääsevänsä onnittelemaan mestareita kasvotusten kauden viimeisessä osakilpailussa, johon hän on matkustamassa paikan päälle.

– Kyllä me varmasti Japanissa näemme. Voit arvata, halaanko, nelinkertainen maailmanmestari naurahtaa.

"Mykistävä mies"

Kankkusen kanssa kilpaa 1980-luvulla ajanut Markku Alén oli yhtälailla vaikuttunut näkemästään.

– Mykistävä mies on, todella huima kaveri. Ja kartanlukija myös. Todella hienosti synkkaa. Siinä on kaikki paikallaan ralliin ja koko paketti niin kasassa kuin voi olla.

– Siinä on ensi vuonna muilla tekemistä. Tämä ei varmasti jää viimeiseksi.

Alén oli vakuuttunut siitä, miten 23-vuotias Rovanperä nosti jalan kaasulta ainoan uhkaajan, tallikaveri Elfyn Evansin ajettua ulos lauantaina.

– Kalle on älykäs kaveri, ja sillä on ikäisekseen homma hanskassa. Ja minkälainen käyntikortti tämä on maailmalle, miten Kalle ja Jonne pärjäävät. Me suomalaiset voimme olla tosi ylpeitä.

Lahjakkuuden lisäksi Alén arvostaa myös Rovanperän ja Halttusen sitoutumista ja työpanosta, joka näkyi taas Keski-Euroopan MM-rallissa muun muassa siinä, miten paljon tavaraa Halttusen lukemaan nuottiin on saatu mahdutettua.

– He ovat vieneet rallin ihan omalle tasolleen. Luulen, että siinä moni alkaa matkia heitä ensi vuonna. Heillä on niin eri sanastoa, millä Jonne herättää Kallea pätkällä. Monella muulla ei riitä sanat kertomaan kaikkea, mutta he pystyvät tekemään yhteen kilometriin monta tarinaa. Hurja pari.

Mäkinenkin vaikuttunut yhteistyöstä

Rovanperä saapui Toyotalle kaudeksi 2020, kun Tommi Mäkinen oli vielä japanilaistiimin tallipomona. Mäkinen ajoi itse urallaan mestariksi neljä kertaa Kankkusen tavoin.

– Hieno suoritus Kallelta, Mäkinen kehuu ja jatkaa Rovanperän kypsymisestä mestariksi, joka näkee yksittäisten kisamenestysten sijaan kokonaiskuvan.

– Hän hallitsee tuon paineen, ja hän pystyy tekemään siinä paineessa oikeita ratkaisuja. Hänellä on selkeästi ne ominaisuudet, mitä siihen (mestaruuteen) tarvitaan. Mitä kovempi paikka, niin sitä kovempaa hän menee ja keskittyy, ettei virheitä tapahdu.

Mäkisen mielestä Rovanperän ja Halttusen yhteistyöstä tekee erityisen esimerkiksi Aléninkin mainitsema nuotitus.

– Kyllähän se on ihan selkeää, että mitä enemmän sitä oikeaa informaatiota sieltä löytyy ja sen pystyy omaksumaan, niin ainahan se on etu. Se ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, että sitä pystyy hyödyntämään. Siinä on oltava aika hyvä kokemus ja ymmärrys siitä, mitä se tarkoittaa, Mäkinen summaa.

Rallin MM-kausi päättyy Toyotan kotikisassa Japanissa marraskuun puolivälissä.