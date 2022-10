Jari-Matti Latvala arvioi Rovanperän tulevaisuutta moottoriurheilussa – "Uskon, että Kalle tekee jotain muutakin..."

Tallipomona Latvala on seurannut läheltä Rovanperän nousua rallin uudeksi valtiaaksi.

– Tunteet ovat erittäin sekavat. Tekisi mieli itkeä, mutta enhän minä voi täällä itkeä. Tällä mestaruudella on valtava merkitys, Latvala tunnelmoi.

Tällä kaudella Rovanperä on ottanut yhteensä kuusi osakilpailuvoittoa.

– Ralliautoilu on muuttunut, sillä pojat tulevat nuorempana lajiin sisään. Uskon, että he myös lopettavat aiemmin. Kun lajin huipulle nousee tuossa iässä, en usko, että silloin on mukana enää 50-vuotiaana kuten Sebastien Loeb (nykyään 48-vuotias). Uskon, että Kalle tekee jotain muutakin myöhemmin, Latvala arveli.