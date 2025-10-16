Keski-Euroopan MM-rallin avauserikoiskokeen viimeinen mutka oli kova haaste jo useammalle pääluokan kuljettajalle. Junioriluokassa rysähti kovasti.

MTV Urheilun seurantaan MM-rallin torstaipäivästä pääset tästä linkistä!

Irlantilainen Eamonn Kelly koki kovia avaus-ek:n viimeisessä mutkassa, kun hän valui leveäksi ja kippasi lopulta Fordin Rally3-autonsa kovasta vauhdista. Kuskipari nousi nopeasti ulos autosta.

– Nyt on isosti vahinkoa, MTV Urheilun selostaja Juho Kokko kauhisteli.

Video Kellyn rajusta ulosajosta yllä.

Suomessa osakilpailuvoittoa juhlinut Kelly, 26, on juniorien MM-sarjassa neljäntenä. Sarja on alle 29-vuotiaille kuljettajille.

Pääluokan kuskeista muun muassa Toyotan Takamoto Katsuta (video alla) ja Sami Pajari luistelivat leveäksi kyseisessä mutkassa jo aiemmin.

Torstaina ajetaan vielä sama erikoiskoe toistamiseen kello 19.05.

1:41 Takamoto Katsuta valuu leveäksi avaus-ek:n viimeisessä mutkassa – tykytyksiä maalisuoralle.