Keski-Euroopan MM-rallin avauserikoiskokeen viimeinen mutka oli kova haaste jo useammalle pääluokan kuljettajalle. Junioriluokassa rysähti kovasti.
Irlantilainen Eamonn Kelly koki kovia avaus-ek:n viimeisessä mutkassa, kun hän valui leveäksi ja kippasi lopulta Fordin Rally3-autonsa kovasta vauhdista. Kuskipari nousi nopeasti ulos autosta.
– Nyt on isosti vahinkoa, MTV Urheilun selostaja Juho Kokko kauhisteli.
Video Kellyn rajusta ulosajosta yllä.
Suomessa osakilpailuvoittoa juhlinut Kelly, 26, on juniorien MM-sarjassa neljäntenä. Sarja on alle 29-vuotiaille kuljettajille.
Pääluokan kuskeista muun muassa Toyotan Takamoto Katsuta (video alla) ja Sami Pajari luistelivat leveäksi kyseisessä mutkassa jo aiemmin.
Torstaina ajetaan vielä sama erikoiskoe toistamiseen kello 19.05.
