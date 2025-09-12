Maailmassa riittää synkkiä uutisia, mutta tästä artikkelista niitä et löydä. MTV Uutiset koostaa tähän artikkeliin joka viikko uutisia, joista tulee hyvä mieli.

Yhdysvaltojen Oregonissa asuva viiden kuukauden ikäinen Noah hämmästyttää mahtavalla tukkapehkollaan.

Suomen suurimmasta koripalloseurasta Helsingin NMKY:stä kerrotaan, että kotikisojen saattelemana uusia harrastajia on nähty "ryöpsähdys".

0:47 Sveitsiläinen Emily harjoittelee ahkerasti kilpa-ajamista. Katso video!

Harrastevalokuvaaja Jukka Pihlainen on tallentanut jo vuosien ajan laulujoutsenten elämää Tuusulan Jokelassa. Pihlaisen uusimmalla videolla joutsenperhe harjoittelee lentämistä keskellä tietä loppukesän aikana.

Kiviharrastajat ovat jo yli vuosikymmenen ajan kokoontuneet yhteisen intohimonsa pariin Helsingin Laakson sairaalan vanhan kappelin tiloihin.

0:49 Texasilaisessa eläintarhassa nähtiin iloinen perhetapahtuma, kun uhanalainen afrikanleijona synnytti uros- ja naaraspennut. Katso video!

