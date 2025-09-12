Maailmassa riittää synkkiä uutisia, mutta tästä artikkelista niitä et löydä. MTV Uutiset koostaa tähän artikkeliin joka viikko uutisia, joista tulee hyvä mieli.
Noah-vauva ällistyttää tukkapehkollaan
Noahilla oli valtavasti tukkaa jos syntyessään. Kuvituskuva.Shutterstock
Yhdysvaltojen Oregonissa asuva viiden kuukauden ikäinen Noah hämmästyttää mahtavalla tukkapehkollaan.
Lue koko juttu: Noah-vauva ällistyttää tukkapehkollaan – "Luulin, että se oli peruukki"
Susijengin menestys innostaa nuoria lajin pariin
Suomen suurimmasta koripalloseurasta Helsingin NMKY:stä kerrotaan, että kotikisojen saattelemana uusia harrastajia on nähty "ryöpsähdys".
Lue koko juttu: Susijengin menestys innostaa nuoria lajin pariin – "Jokainen donkki tuo harrastajia
Nelivuotias lapsi häikäisee karting-kyvyillään
0:47Sveitsiläinen Emily harjoittelee ahkerasti kilpa-ajamista. Katso video!
Joutsenperheen lentoharjoitukset yllättivät autoilijat
Harrastevalokuvaaja Jukka Pihlainen on tallentanut jo vuosien ajan laulujoutsenten elämää Tuusulan Jokelassa. Pihlaisen uusimmalla videolla joutsenperhe harjoittelee lentämistä keskellä tietä loppukesän aikana.
Lue koko juttu: Joutsenperheen lentoharjoitukset yllättivät autoilijat – katso video
Kiviäkin kiinnostaa? Kiviharrastajat kauppasivat aarteitaan kivikirpputorilla
Kiviharrastajat ovat jo yli vuosikymmenen ajan kokoontuneet yhteisen intohimonsa pariin Helsingin Laakson sairaalan vanhan kappelin tiloihin.
Lue koko juttu: Kiviäkin kiinnostaa? Kiviharrastajat kauppasivat aarteitaan kivikirpputorilla: "Helpotusta kivimaniaan"
Eläintarhan uudet tulokkaat – "Nyt olisi söpöysvaroitus paikallaan"
0:49Texasilaisessa eläintarhassa nähtiin iloinen perhetapahtuma, kun uhanalainen afrikanleijona synnytti uros- ja naaraspennut. Katso video!
