Susijengin menestys innostaa nuoria lajin pariin – "Jokainen donkki tuo harrastajia

Julkaistu minuutti sitten
Toimittajan kuva

Tommi Kolehmainen

tommi.kolehmainen@mtv.fi

Susijengin menestys koripallon EM-kisoissa innostaa ja tuo uutta virettä lajin harrastajille.

Suomen suurimmasta koripalloseurasta Helsingin NMKY:stä kerrotaan, että kotikisojen saattelemana uusia harrastajia on nähty "ryöpsähdys".

Isona kannustimena on Susijengi, jonka otteiden seuraaminen voi toimia monelle lapselle ja nuorelle kipinänä harrastuksen aloittamiseen.

– Luulen, että jokainen donkki ja hyvä kolmonen tuo vähintään kymmenen uutta harrastajaa suomalaiseen koripalloon, sanoo seuran valmennuspäällikkö Juuso Milén.

Lauantainen Serbian peittoaminen oli vielä vahvana mielessä, kun seuraava sukupolvi harjoittelee Helsingin Pakilassa. Katso videolta nuorten harrastajien terveiset Susijengille!

