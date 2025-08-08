Koirien surffikilpailut ja Sofian uskomaton "kutsuhuuto" Saimaalla – lue, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!

Maailmassa riittää synkkiä uutisia, mutta tästä artikkelista niitä et löydä. MTV Uutiset koostaa tähän artikkeliin joka viikko uutisia, joista tulee hyvä mieli.
Porvoolainen Emmi ylistää itse tehtyä paarmakarkotinta
Hassun näköinen paarmakarkotin valmistuu minuuteissa.MTV
Somessa viraaliksi hitiksi nousseen hassun näköisen paarmakarkottimen voi askarrella helposti itse. Näin teki myös porvoolainen Emmi.
Lue koko juttu: Porvoolainen Emmi ylistää itse tehtyä paarmakarkotinta – näin helposti askartelet oman!
Koirat valtasivat Helsingin hotellit
1:21Koiranäyttelyn vuoksi Helsingin hotellit ovat täynnä koiria. Katso video!
Merenneidot kokoontuivat Saksassa
0:54Aikuisten merenneitoilusta on tullut maailmanlaajuinen trendi. Katso video!
Kun Sofia huutaa Saimaalla, kalat tulevat luokse
Sorvat tulevat Sofian luokse kutsumalla.
Sofia Lyytikäinen on opettanut kalat syömään kädestään.
Lue koko juttu: Kun Sofia huutaa Saimaalla, kalat reagoivat hämmentävällä tavalla
Eeva-Tuulia säikähti ensin silmäkasikotelon kutsumatonta vierasta – sitten hän tajusi, mikä se oli
Eeva-Tuulian silmälasikotelosta löytyi "karmea mutta hellyttävä" vieras.Eeva-Tuulia Oksanen
Silmälasikotelosta löytynyt kutsumaton vieras aiheutti ensin pelästymisen, mutta alkujärkytyksen jälkeen otus oli Eeva-Tuulia Oksasen mielestä hyvin kaunis ja jopa hellyttävä.
Lue koko juttu: Eeva-Tuulian silmälasikotelosta löytyi kutsumaton vieras: "Ei itku, se on karmea!"
Tältä näyttää Romeo ja Julia kaivinkoneiden ja rekkojen esittämänä
Erikoinen esitys voi hämmentää.Reuters
Virolaisen Kino-teatterin tulkinta Shakespearen Romeosta ja Juliasta on aivan omaa luokkaansa.
Lue koko juttu: Todella tyhmää vai suurta neroutta? Tältä näyttää Romeo ja Julia kaivinkoneiden ja rekkojen esittämänä
Maailman parhaat koirasurffaajat Kalifornian laineilla
Koirasurffauskilpailut saivat alkunsa Yhdysvalloissa 2000-luvun alussa.
Yhdysvaltojen Pohjois-Kaliforniaan kerääntyi tuhansia ihmisiä todistamaan, kun planeetan etevimmät surffikoirat aloittivat kaksipäiväisen kilpailun Linda Mar -rannalla.
Lue koko juttu: Maailman parhaat koirasurffaajat Kalifornian laineilla – katso taidonnäytteet
