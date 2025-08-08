Koirien surffikilpailut ja Sofian uskomaton "kutsuhuuto" Saimaalla – lue, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!

Kaliforniassa koirat surffasivat. Sofia puolestaan osaa kutsua kaloja Saimaalla.MTV
Julkaistu 08.08.2025 18:52

Hannakaisa Taskinen

Maailmassa riittää synkkiä uutisia, mutta tästä artikkelista niitä et löydä. MTV Uutiset koostaa tähän artikkeliin joka viikko uutisia, joista tulee hyvä mieli.

Porvoolainen Emmi ylistää itse tehtyä paarmakarkotinta

Emmi Paunosen versio paarmakarkottimestaHassun näköinen paarmakarkotin valmistuu minuuteissa.MTV

Somessa viraaliksi hitiksi nousseen hassun näköisen paarmakarkottimen voi askarrella helposti itse. Näin teki myös porvoolainen Emmi.

Lue koko juttu: Porvoolainen Emmi ylistää itse tehtyä paarmakarkotinta – näin helposti askartelet oman!

Koirat valtasivat Helsingin hotellit

1:21imgKoiranäyttelyn vuoksi Helsingin hotellit ovat täynnä koiria. Katso video!

Merenneidot kokoontuivat Saksassa

0:54imgAikuisten merenneitoilusta on tullut maailmanlaajuinen trendi. Katso video!

Kun Sofia huutaa Saimaalla, kalat tulevat luokse

Sofia kesytti kalat Saimaan järvessä – näin sorvat reagoivat kutsuhuutoonSorvat tulevat Sofian luokse kutsumalla.

Sofia Lyytikäinen on opettanut kalat syömään kädestään.

Lue koko juttu: Kun Sofia huutaa Saimaalla, kalat reagoivat hämmentävällä tavalla

Eeva-Tuulia säikähti ensin silmäkasikotelon kutsumatonta vierasta – sitten hän tajusi, mikä se oli

0408 Isohangokas, lukijan kuviaEeva-Tuulian silmälasikotelosta löytyi "karmea mutta hellyttävä" vieras.Eeva-Tuulia Oksanen

Silmälasikotelosta löytynyt kutsumaton vieras aiheutti ensin pelästymisen, mutta alkujärkytyksen jälkeen otus oli Eeva-Tuulia Oksasen mielestä hyvin kaunis ja jopa hellyttävä. 

Lue koko juttu: Eeva-Tuulian silmälasikotelosta löytyi kutsumaton vieras: "Ei itku, se on karmea!"

Tältä näyttää Romeo ja Julia kaivinkoneiden ja rekkojen esittämänä

Romeo ja JuliaErikoinen esitys voi hämmentää.Reuters

Virolaisen Kino-teatterin tulkinta Shakespearen Romeosta ja Juliasta on aivan omaa luokkaansa.

Lue koko juttu:  Todella tyhmää vai suurta neroutta? Tältä näyttää Romeo ja Julia kaivinkoneiden ja rekkojen esittämänä

Maailman parhaat koirasurffaajat Kalifornian laineilla

kurfpk2Koirasurffauskilpailut saivat alkunsa Yhdysvalloissa 2000-luvun alussa.

Yhdysvaltojen Pohjois-Kaliforniaan kerääntyi tuhansia ihmisiä todistamaan, kun planeetan etevimmät surffikoirat aloittivat kaksipäiväisen kilpailun Linda Mar -rannalla.

Lue koko juttu: Maailman parhaat koirasurffaajat Kalifornian laineilla – katso taidonnäytteet

Muistatko pierujaan myyneen 90 päivää morsiamena -tähden? Nainen päräytti Labubu-hittituotteeseen oman tavaramerkkinsä

Spice Girls -tähti Mel B meni naimisiin toistamiseen

Mikä oli oma suosikkisi? Voit jakaa sen somessa aihetunnisteella #mtvuutiset #hyvauutinen

MTV Uutiset ottaa vastaan vinkkejä sekä kuvia ja videoita hyvistä kokemuksista, sankariteoista ja paikallisista ilon aiheista. Voit laittaa omasi osoitteella uutiset@mtv.fi tai tämän linkin kautta.

