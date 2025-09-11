Näyttelijä Jukka Rasila ja Mirva Nieminen menevät naimisiin.
Näyttelijä Jukka Rasila kertoo Keski-Uusimaa -lehdelle menevänsä naimisiin torstaina 11. syyskuuta.
Rasila kertoi asian lehdelle Keski-Uudenmaan teatterin lehdistötilaisuudessa tiistaina 9. syyskuuta. Rasila oli udellut lehden toimittajalta, koska juttu menee julki.
– Jos se ilmestyy torstaina myöhemmin iltapäivällä, niin silloin olen ollut naimisissa arviolta jo pari tuntia, hän ilmoitti lehden toimittajalle.
Lehden mukaan Rasila vihitään kihlattunsa Mirva Niemisen kanssa torstaina kello 13.45.
Pariskunta nähtiin Amazing Race Suomi -ohjelmassa vuonna 2023.Jorge Lareau / Nelonen
Pariskunta tapasi toisensa vuonna 2020 Tinderin kautta. Heidät nähtiin vuonna 2023 kilpailemassa Amazing Race Suomi -ohjelmassa. Tuolloin kaksikko kertoi, että olivat ihastuneet toisiinsa heti ensitreffeillä.