Moni vaikuttuu Noah-vauvan nähdessään.

Yhdysvaltojen Oregonissa asuva viiden kuukauden ikäinen Noah hämmästyttää mahtavalla tukkapehkollaan.

– Hän syntyi valmiina hiustenleikkaukseen, sanoo Noahin äiti, Liliana Yanez, Today-sivuston haastattelussa.

Noahin tummanruskea ja paksu hiuspehko on usein näytillä äidin Tiktok-tilillä. Alla olevalle videolla näyttökertoja on kertynyt jo 1,5 miljoonaa.

"Pauly D -vauva talossa." DJ Pauly D on yhdysvaltalainen DJ ja tosi-tv-ohjelmista tuttu persoona. Pauly D:n tukka muistuttaa kovasti Noah-vauvan pystytukkaa tällä videolla. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Toisen videon yhteydessä Yanez pohtii tulevaa: "Viiden kuukauden ikäinen vauvani tuuhealla tukallaan. En voi kuvitella, miltä se näyttää vuoden iässä."

Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.