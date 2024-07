Joulukuusi raapaisi Merville haavan, seurasi dramaattinen tapahtumasarja – "Jos mietit ambulanssin soittamista yöllä, soita!"

Painajaisten yö

Lihansyöjäbakteerin pelättiin pesiytyneen luuhun asti

Tuttu tarina

Tarina on tuttu, toteaa anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, dosentti Johanna Hästbacka. Hän on tehnyt paljon töitä sen eteen, että sepsis tunnettaisiin nykyistä paremmin. Myös Maailman terveysjärjestö WHO on asettanut sepsiksen tunnistamisen maailmanlaajuiseksi prioriteetiksi.