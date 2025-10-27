"Tässä on paljon asioita, mitkä liittyy toisiinsa ja mihin ei loppukädessä voinut itse niin paljon vaikuttaa, Ikävalko aloittaa.

"Joku voi olla toista mieltä, mutta meillä ei missään nimessä ollut kauteen lähtiessä heikoin materiaali tässä sarjassa. Jos en ihan väärin muista, niin kukaan ei missään ennakoissakaan meitä viimeiseksi veikannut.

"Ajatus oli, että nyt säilytään. Sitten muutamat hankinnat eivät mielestäni kauden alussa onnistuneet. Franck Elle oli epäonnistuminen. Marius Larsenista ei saatu irti sitä potentiaalia, mitä siellä olisi ollut. Ehkä suurimpana asiana korreloitui se riski lähteä kauteen Aleksi Tarvonen ykköshyökkääjänä ja Maxim Zhuk ykkösmaalivahtina.

"Se oli tietoinen riski. Ajateltiin, että budjetin suhteen panostetaan vähän muihin pelipaikkoihin, mutta loppukädessä se oli väärä valinta. Olisi pitänyt tuoda ihan selkeä ykköskärki ja ihan selkeä ykkösmaalivahti. Jos katsoo vaikka Jaroa.

"Isommassa osassa epäonnistuin henkilökohtaisesti valmennustiimin rakentamisessa. En sano, että meidän valmennus oli huono, mutta se oli liian kokematon. Meillä ei esimerkiksi ollut missään vaiheessa tunnistettavaa pelitapaa kauden aikana.

"Olen edelleen sitä mieltä, että Jonas Nyholm on erittäin hyvä valmentaja. Hänestä tulee vielä tulevaisuudessakin todella hyvä valmentaja. En ehkä onnistunut itse myöskään tukemaan valmennusta riittävästi siinä taustalla.

"Meillä ei ole viime vuosilta hirveän hyviä kokemuksia valmentajavaihdoksista. Ajattelimme, että no jos valmentaja haluaa uusia pelaajia, niin tuodaan uusia pelaajia. Lähdetään nyt sitten toiselta näkökulmalta. Jos saisin toimia jälkikäteen toisin, niin en olisi vaihtanut niin montaa pelaajaa. Olisin tuonut vain muutaman täsmähankinnan.

"Lucas Rangel onnistui mielestäni erinomaisesti. Joshua Akpudje meni puolestaan ihan vihkoon. Olimme saaneet hyvät suositukset Ilveksestä, jossa hän oli pelannut edellisellä kaudella yläpään loppusarjaa. Mutta meidän peleissä tuli sitten hirveitä virheitä ja epäonnistumisia koko ajan.

"Aspegrenin saimme myös sieltä. (Ilveksen urheilutoimenjohtaja) Miika Takkula suositteli häntä erittäin vahvasti. Sanoi hänen olevan elämänsä kunnossa ja varmasti käyttökelpoinen pelaaja alemmassa loppusarjassa. Felppu pelasikin ihan hyviä pelejä, mutta sitten taso hieman laski loppua kohden. Joni Kauko oli ensimmäiset pari peliä vähän heikommassa kunnossa, mutta loppukaudesta oli varmaan yksi meidän tärkeä yksittäinen pelaaja kentällä.

"Joku voisi kysyä, että jos hankitaan pelaajia, niin miksi tuodaan kokeneita pelaajia. Ei jalkoja, ja että parempi olisi ollut tuoda kaksikymppisiä ukkoja. No, viimeksi kokeiltiin sitä, mutta noissakin hetkissä se on vähän kuin kaksiteräinen miekka.

"Olen edelleen sitä mieltä, että missään nimessä meillä ei ollut heikoin materiaali. Kolmesta viimeisestä Veikkausliiga-pelistä pystyimmekin seitsemän pistettä ottamaan. TPS oli meitä parempi ja kaikki kunnia heille. Toki se kulminoitui siihen punaiseen korttiin. Se hajotti meidän pakan. TPS oli valmiimpi näihin kahteen viimeiseen peliin.

"Tässä on mietitty jo pidemmän aikaa mikä meni pieleen. Pitää tässä pystyä myös peiliin katsomaan. Se oma arvosana? Sanoisin, että kutosen ja seiskan välissä."