HJK:n U19-joukkue eteni upealla tavalla Uefa Youth Leaguen pudotuspeleihin kaatamalla belgialaisen Genkin yhteismaalein 3–2.
Ensimmäisen osaottelun 1–0-voittanut HJK joutui Belgiassa pelatussa toisessa osaottelussa jo 0–2-tappioasemaan, mutta joukkue ei taipunut.
Ensin Toivo Mero toi rangaistuspotkusta HJK:n yhteismaaleissa tasoihin ja lisäajalla Mero vei illan toisella osumallaan HJK:n jatkopeleihin.
Yksikään suomalaisjoukkue ei ole aikaisemmin edennyt Youth Leaguessa jatkopeleihin.
HJK:n U19-joukkueen päävalmentaja Perparim Hetemaj kommentoi hienoa saavutusta tuoreeltaan MTV Urheilun Mestarien liiga -lähetyksessä.
– Tyytyväinen poikien ja seuran puolesta. Yritän pysyä tyynenä. Olen tosi iloinen tietenkin, Hetemaj summaa.
HJK:n seuraava vastustaja arvotaan perjantaina kovasta joukosta. HJK voi kohdata Atletico Madridin, Barcelonan, Tottenhamin, Manchester Cityn, Dortmundin, Sportingin, PSG:n, Interin, Ajaxin tai Liverpoolin.
– Ihan kivoja vastustajia. Varmasti tulee hyvä laadukas joukkue vastaan. On se vähän absurdia, mutta tätä lähdettiin hakemaan. On kiva, että saatiin palkinto siitä, mitä ollaan kentällä tehty, Hetemaj kommentoi.