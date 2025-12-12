Turun Palloseuran jalkapallon Veikkausliigaan johdattanut Onni Helén siirtyy MTV Urheilun tietojen mukaan Norjan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan Sogndalin riveihin.
Helén, 19, teki päättyneellä kaudella Ykkösliigassa 26 ottelussa 14 maalia, minkä lisäksi hän syötti seitsemän osumaa. Veikkausliigan karsinnoissa Hélen iski kolmesti KTP:n verkkoon.
Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueeseen kuuluvan Hélenin sopimus TPS:n kanssa umpeutui päättyneeseen kauteen. Helén oli aiemmin myös Ruotsin divarissa pelaavan Helsingborg IF:n kiikarissa, mutta testijakso ei johtanut sopimukseen. Helsingborg priorisoi tiettävästi muita pelipaikkoja tällä hetkellä.
Sogndal sijoittui päättyneellä kaudella OBOS-liigassa kahdeksanneksi.