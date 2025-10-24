Ruotsalainen Jens Karlsson on MTV Urheilun tietojen mukaan FF Jaron uusi päävalmentaja.

Karlsson ja Jaro ovat päässeet sopimuksesta yhteisymmärrykseen tällä viikolla. Hän korvaa tehtävässä Niklas Vidjeskogin, jonka sopimus pietarsaarelaisseuran kanssa päättyi tähän kauteen.

Karlsson on työskennellyt vuoden 2025 alusta saakka norjalaisen Oddin akatemian valmennuspäällikkönä. Hän toimi sitä ennen kaksi vuotta apuvalmentajana Kalmar FF:ssä, mistä hän lähti hieman sen jälkeen, kun suomalaisluotsi Toni Koskela palkattiin Superettan-joukkueen peräsimeen.

Karlsson on verrattain kokematon päävalmentajana. Karlsson on työskennellyt aiemmin Bodø/Glimtin reservijoukkueen päävalmentajana, mitä ennen hän on luotsannut ruotsalaisen Helsingborgin useita nuorisojoukkueita.

Veikkausliigaan kaudelle 2025 palanneen Jaron ennakoitiin taistelevan putoamista vastaan, mutta se sijoittui monien yllätykseksi seitsemänneksi.