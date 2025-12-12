Helsingin Jalkapalloklubin U19-joukkue kohtaa Uefa Youth Leaguen pudotuspeleissä itsensä Manchester Cityn.
HJK eteni ensimmäisenä suomalaisjoukkueena Uefa Youth Leaguen eli nuorten Mestarien liigan 32 parhaan joukkoon kukistamalla belgialaisen Genkin kahden ottelun yhteismaalein 3–2.
Helpolla jatkopaikka ei ole HJK:lle pudotuspeleissä irtoamassa. Perjantainen arpa toi nimittäin vastaan megaseura Manchester Cityn nuoret.
Ensimmäinen pudotuspelikierros pelataan yksiosaisena, ja HJK isännöi Cityä Helsingissä alustavasti 3. tai 4. helmikuuta. Tarkka ajankohta varmistuu myöhemmin.
Ottelun voittaja etenee neljännesvälieriin.
HJK:n U19-joukkueen päävalmentaja Perparim Hetemaj kommentoi pudotuspeleihin yltämistä aiemmin MTV Urheilun Mestarien liiga -lähetyksessä.
– Tyytyväinen poikien ja seuran puolesta. Yritän pysyä tyynenä. Olen tosi iloinen tietenkin, hän ruoti.