Suomen miesten jalkapallomaajoukkueessa 13 ottelua pelannut Rasmus Karjalainen siirtyy AC Ouluun.

Kaksi edellistä kautta SJK:ta edustaneen Karjalaisen, 29, sopimus AC Oulun kanssa kestää kauden 2028 loppuun.

– Rassesta (Karjalainen) saamme hyvin tärkeän palasen joukkueeseen. Hän pystyy pelaamaan hyökkäyspäässä useammassa eri roolissa ja tuo sitäkin kautta vaihtoehtoja, AC Oulun urheilutoimenjohtaja Mika Nurmela sanoi seuran kotisivuilla.

Karjalainen teki viime kaudella SJK:lle yhdeksän liigamaalia. Häntä enemmän osumia SJK:ssa viimeisteli liigan maalikuninkuuden voittanut Kasper Paananen.

Karjalainen edusti liigassa AC Oulua jo kausilla 2022–2023. Hänen tuorein ottelunsa Huuhkajissa on loppuvuodelta 2020.

Pettersson Ilvekseen

Ilves puolestaan kertoi keskiviikkona, että puolustaja Oliver Pettersson, 22, tulee tamperelaisseuraan kahden kauden sopimuksella, jossa on optio lisävuodesta.

Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa kolmesti pelannut Pettersson edusti kahdella edelliskaudella miesten liigassa Gnistania.