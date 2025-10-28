



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Syvissä talousvaikeuksissa paininut TPS selätti haasteet ja ponnisti yllättävään sensaatioon – "Olemme olleet todella pohjilla" 7:12 TPS kaatoi nousukarsinnoissa KTP:n yhteismaalein 6–2 ja nousi Veikkausliigaan. Julkaistu 28.10.2025 17:31 Riku Hellanto riku.hellanto@mtv.fi RikuHellanto Eetu Ikola eetu.ikola@mtv.fi eetuikola Veikkausliigaan nousseen TPS:n urheilutoimenjohtaja Kasper Hämäläinen kertoo MTV Urheilulle, kuinka perinteikäs turkulaisseura on noussut talousvaikeuksien keskeltä takaisin Veikkausliigaan. TPS jysäytti viime viikolla komean yllätyksen, kun se voitti Veikkausliigan nousukarsinnoissa KTP:n yhteismaalein 6–2. Voiton myötä joukkue nousi takaisin Veikkausliigaan viiden Ykkösliigassa (ja ent. Ykkösessä) vietetyn vuoden jälkeen. Nousu oli monella tapaa iso juttu koko TPS-yhteisölle. Viime vuodet TPS on paininut taloushaasteiden kanssa, mutta vastoin monien odotuksia, joukkue pelaa ensi kaudella Suomen korkeimmalla sarjatasolla. Kun urheilutoimenjohtaja Kasper Hämäläinen saapui tehtäväänsä viime vuoden syyskuussa, oli TPS:n tilanne kaikkea muuta kuin vakaa. Kausi jäi TPS:n osalta vaisuksi ja joukkue oli lopulta neljäs. Hämäläinen myöntää, että viime kausi oli TPS:n osalta vielä sumuista aikaa. Petro Punna aloitti seuran toimitusjohtajana viime vuoden syyskuussa, mutta irtisanoutui tehtävistään vain kuukauden päästä koeaikansa puitteissa, koska työ ei vastannutkaan hänen odotuksiaan. Lue myös: Joukkopako: Nämä tähdet jättävät Veikkausliiga-putoajan – nyt puhuu kritisoitu KTP-pomo Saman vuoden lokakuussa Turun Sanomat uutisoi, että pelaajien palkkoja on maksettu myöhässä.





– Kun silloin syyskuussa lähti liikkeelle, niin olihan se melkoinen paikka. Siinä oli paljon tapahtunut loppukesästä, ja syksyllä alkoi sitten vyöryä niitä ongelmia, joita oli pitkin vuosia koitettu vuosia saada hoidettua. Ne tulivat viime vuonna ylitsepääsemättömiksi ja pamahtivat päin kasvoja, Hämäläinen kertoo MTV Urheilulle.

Myrskylaineet saivat jatkoa tammikuussa, kun, TPS ilmoitti purkaneensa päävalmentajana toimineen Miika Nuutisen sopimuksen taloudellisista syistä, mikä hankaloitti osaltaan TPS:n valmistautumista kauteen.

Urheilupomo Hämäläinen ei omien sanojensa mukaan osannut lainkaan olettaa etukäteen, mitä kausi 2025 tulisikaan tuomaan eteensä.

– Talouden tasapainottaminen oli se meidän tavoitteemme tälle vuodelle ja siinä olemme onnistuneet pikkuhiljaa. Eihän se hetkessä tapahdu, mutta olemme menneet sen kanssa oikeaan suuntaan. Urheilullisesti asiat ovat puolestaan menneet paremmin, kuin osasin ainakaan itse odottaa, Hämäläinen myöntää.

– Paljon on tapahtunut kuluneen vuoden aikana. Olemme olleet todella pohjilla, ja nyt me iloitsemme taas. Tämä on urheilussa jännä, että tätä pystyy tekemään vain täällä.

Yksi TPS:n taloudellista tilannetta auttaneista hetkistä nähtiin elokuussa, kun TPS myi tähtipelaajansa Tuomas Pippolan Norjaan kuusinumeroisella siirtokorvauksella.

– Pippolan myynnit sun muut ovat tuoneet sitä tarvittavaa rahaa, mitä me tarvitsemme, että organisaatiomme toimii. Senkin puolesta se oli hyvä ratkaisu. Hän halusi itsekin päästä eteenpäin ja sehän on seuran kannalta hieno juttu, että me pystymme antamaan näille pelaajille mahdollisuuksia kehittyä täällä ja päästää jopa ulkomaalle asti, Hämäläinen kertoo.

Pippolasta saadut rahat Hämäläinen ja seurajohto käyttivät viisaasti tuomalla muun muassa siirtomarkkinoilta tarvittavaa leveyttä TPS:n miehistöön. Elokuussa mustavalkopaitoihin liittyivät Elmer Vauhkonen, Seynabou Benga, Marius Könkkölä ja Aly Coulibaly.

– Saimme vähän lisää leveyttä ja sellaisia profiileja, jotka sopivat meidän pelisysteemiimme. Niitä alkoi sitten pikkuhiljaa löytymään, vaikka yhdessä vaiheessa pelkäsin, ettei niitä ole. Kesän aikana sitten alkoi joukkue rakentumaan ja se on mennyt kyllä ihan hyvin, Hämäläinen sanoo.

Hämäläinen myöntää, että seuran tarkoituksena oli rakentaa vakaata tulevaisuutta rauhassa, mutta taloustilanne ja urheilullinen tulostaso ovat elpyneet odotettua nopeammin.

– Mehän olemme tässä hieman etuajassa, kun mietimme ennen kautta, että missä meidän pitää olla vuonna silloin ja silloin. Tämä on mennyt nopeammin kuin mitä olemme odottaneet.

Nousu Veikkausliigaan tuo perinteikkäälle turkulaisseuralle kiistatta uusia taloudellisia mahdollisuuksia. Otteluohjelmaan palaavat FC Interiä vastaan pelattavat Turun paikallisottelut, jotka varmasti saavat turkulaisen jalkapallokansan liikkeelle.

Uuden sarjatason myötä kulutkin tulevat kuitenkin vääjäämättä kasvamaan, joten Hämäläisellä ja muulla seurajohdolla onkin edessä nyt tärkeä mietinnän paikka.

– Se onkin nyt sitten se seuraava kysymys. Mitäs me nyt sitten tehdään? (naurua)

– Tiedostimme, että jos nousu tulee, meillä on mahdollisuus tehdä semmoinen suunnitelma, semmoinen järkevä suunnitelma siihen, että mitä se voisi olla. Realistinen suunnitelma myös, Hämäläinen pohjustaa.

– Meidän pitäisi varmaan lähiviikkona käydä läpi, että mitkä ovat ne meidän tavoitteemme, ja mitä me voimme lyödä ensi kauteen, kun pelaamme Veikkausliigaa. Ne asiat mietitään läpi tässä ihan lähipäivinä ja lähiviikkoina, että mikä mahtaisi olla se yhteinen tavoite, Hämäläinen sanoo.

Tällä kaudella TPS:ää luotsannut Ivan Piñol jatkaa MTV Urheilun tietojen mukaan päävalmentajana myös ensi kaudella. Hämäläinen myöntää jatkoneuvottelujen olevan hyvällä mallilla.

– Joo, no. Se on hyvin lähellä tällä hetkellä, juu. Tiedotamme siitä kyllä sitten varmastikin lähipäivinä, jos on jotain tiedotettavaa, Hämäläinen myöntää.