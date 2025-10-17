FC Haka ja KTP kohtaavat lauantaina valtavien panosten Veikkausliiga-ottelussa. Sarjassa viimeiseksi vajonnut Haka tarvitsee TPS:n vastustajaksi liigakarsintaan selvitäkseen ottelusta voiton. KTP:lle riittää puolestaan tasapelikin. Toisen osana on joka tapauksessa suora sarjasta putoaminen. Merkittävin satsauksin kauteen lähteneen KTP:n urheilujohto saa tilanteesta MTV Katsomon Futisprofeettojen tuoreessa jaksossa kipakkaa kritiikkiä.

Suomi-futiksen puheenaiheet!

KTP haali kesällä kymmenen uutta pelaajaa, joista monet ovat osoittautuneet virheellisiksi siirroiksi.

– Urheilutoimenjohtaja Niko Ikävalko on epäonnistunut pahasti tehtävässään. Hän on tehnyt sopimuksia sellaisten pelaajatyyppien kanssa, jotka eivät ole menossa urallaan eteenpäin ja ovat ehkä vähän laiskoja harjoittelijoita. Kun sellaisia on tarpeeksi, se alkaa nakertaa joukkuetta sisältä, MTV Urheilun toimittaja Timo Innanen arvioi.

Esiin nousee esimerkiksi Ilveksestä saapunut Felipe Aspegren, joka vaikuttaa vain paperilla hyvältä hankinnalta.

– Valitettavasti Joni Kauko lukeutuu samaan kategoriaan Niko Ikävalkon huonoja päätöksiä. Nyt on saatu pieni, ei voi puhua edes ryhtiliikkeestä, mutta plusmerkkinen käänne vain koska KTP:n tilanne on suhteessa Hakaan, Anssi Shemeikka jatkoi.

Hakan ja KTP:n kohtaaminen käynnistyy Valkeakoskella Tehtaan kentällä lauantaina kello 17.

Katso Futisprofeettojen jakso kokonaisuudessaan alapuolelta. Aiheina lisäksi Ilveksen ja KuPSin huippuottelu ja Jacob Friisin epäselvän projektin suunta Huuhkajissa.

