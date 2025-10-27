Turun Palloseuran takaisin Veikkausliigaan johdattanut Ivan Piñol jatkaa MTV Urheilun tietojen mukaan TPS:n päävalmentajana.

43-vuotias Piñol onnistui nostamaan TPS:n takaisin Veikkausliigaan ensimmäisellä kaudellaan turkulaisseuran peräsimessä. MTV Urheilun tietojen mukaan TPS on jatkamassa onnistuneesti alkanutta yhteistyötään katalonialaisluotsin kanssa pidentämällä hänen sopimustaan.

Ykkösliigassa TPS sijoittui Piñolin alaisuudessa Ykkösliigassa toiseksi, kun FC Lahti vei ykkössijan itselleen ja nousi suoraan liigaan. Paluu pääsarjatasolle viiden vuoden tauon jälkeen varmistui kuitenkin karsintojen kautta sunnuntaina, kun TPS päihitti KTP:n murskaavin yhteismaalein 6–2.

0:38 Katso videolta, minkälaista kiitosta päävalmentaja Ivan Piñol sai TPS-tähti Onni Heleniltä nousun varmistuttua.

Lue myös: