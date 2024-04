Liigatähti hylkäsi mestariseuran ja ulkomaiden houkuttelut – näin Ilves onnistui vuoden kovimmassa kaappauksessa: "Tässä on meillä kaikki"

Tällä hetkellä kaikki tiet Suomessa tuntuvat vievän Tampereelle. Raitiovaunun ja Nokia Arenan lisäksi dynaamisesti kasvava kaupunki saa pullistella nyt valtakunnan komeimmalla jalkapallostadionilla.

Jääkiekon pääsarjassa SM-liigassa Tampere on ankkuroitunut uuden areenan vahvistamana entistä vahvemmaksi taloudelliseksi ja urheilulliseksi mahdiksi. Nyt kun Veikkausliigan kausi käynnistyy, Tammelan tuliterän stadionin ympärille odotetaan syntyvän hieman vastaavanlaista ilmiötä. Ilves onkin tehnyt merkittäviä liikkeitä viimeisen vuoden aikana, joista vähäisin ei ollut maan ykkösseurassa HJK:ssa vakuuttaneen urheilutoimenjohtajan Miika Takkulan houkuttelu Tampereelle.

– Olen aina pitänyt haasteista, jotka tuntuvat merkityksellisiltä. Tämä tuntui heti oikealta, kun mahdollisuus avautui, Takkula kertaa.

Viime syksynä työssään aloittaneen Takkulan johdolla Ilves on rakentanut alkavaksi kaudeksi kilpailukykyisen ryhmän, joka lähtee uuden päävalmentajan Joonas Rantasen johdolla taistelemaan mitaleista.

Hulppean 8 000 -paikkaisen stadionin kentällä pelaa reippaasti kalliimpi joukkue kuin viime vuonna Ratinassa.

– Pelaajabudjettiin on tehty maltillinen nosto. Viime kaudella se oli 750 000 euroa ja nyt se on 870 000 euroa, Takkula vahvistaa.

Ilveksen budjetti on alkavalla kaudella Veikkausliigan neljänneksi suurin HJK:n (2,2 miljoonaa euroa), KuPSin (1,0) ja Interin (0,9) jälkeen.

Pelinrakentajaksi toisen polven timantti

Takkulan selvästi komein työnäyte toistaiseksi Ilveksessä on ollut Veikkausliigan parhaimpiin lukeutuvan keskikenttätähden Anton Popovitchin kaappaaminen Kuopion Palloseurasta. Kolmen vuoden sopimuksen Ilveksen kanssa tehnyt Popovitch olisi halutessaan voinut siirtyä myös suurempiin ympyröihin. MTV Urheilun tietojen mukaan toisen polven lahjakkuus kiinnosti niin HJK:ssa, Kyproksella kuin Romaniassakin.

27-vuotias Popovitch sanoo Ilveksen tarjoaman kokonaisuuden olleen hänen kannaltaan mielekkäin. Upouudella stadionilla oli myös oma roolinsa päätöksessä.

– Totta kai, kyllä se vaikuttaa. Se arki on minulle niin tärkeä, että se tekemisen taso pysyy korkealla. Tämä edesauttaa sitä todella paljon. Tässä on meillä kaikki. Ollaan jätkienkin kanssa mietitty, että onko paljon parempaa paikkaa tehdä hommia, Popovitch myhäilee.

– Myös se vaikutti, että Ilves oli valmis tekemään kolmen vuoden sopimuksen. Mietin, että miksi ei minunkin kannaltani. En nähnyt mitään estettä, että miksi en tekisi sitä siinä vaiheessa.

Popovitchiin on tehnyt vaikutuksen Ilveksessä käynnistynyt rakennusprojekti, jossa potentiaalisista nuorista ja kokeneemmista vahvistuksista on tarkoitus luoda pitkällä aikavälillä kestomenestyjä Veikkausliigaan ja säännöllinen vierailija eurokentille.

– Potentiaalia Ilveksellä ja Tampereella on. Ilves kuuluu Suomen huipulle, mutta tiedetään myös, missä tilanteessa seura on ollut viime vuodet. Lähdetään parantamaan sitä, mutta missä vaiheessa voi alkaa puhua mitalista? Toivottavasti se on jo tänä vuonna ja mahdollisuudet siihen on, mutta en usko, että hirveä paine vielä on olla top 3 -joukkue. Totta kai me sitä tavoitellaan, Popovitch linjaa.

Puhkesi kukkaan Kuopiossa

Popovitch puhkesi pelaajana kukkaan Kuopion Palloseurassa, jota edusti viimeiset kolme kautta. Keskikentän moottori nostaa harppauksen mahdollistajiksi kaksi nimeä: entisen päävalmentajan Simo Valakarin ja fysiikkavalmentaja Mika Lähderinteen.

– Kun menin Kuopioon, ei mulla mitään isoja odotuksia ollut sen suhteen, että olisin heti hypännyt avauskokoonpanoon ja isoon rooliin. Sitten se vain tapahtui ja pystyin pitämään sen tason. Simo on ollut paras valmentaja, joka mulla on ollut. Hän toi pelaamiseeni ja mentaaliseen puoleen sen, että aina pitää antaa sata prossaa. Sillä ei ole mitään väliä, vaikka on voittanut kymmenen putkeen – aina kun tulee uusi peli, se on uusi mahdollisuus. Simo toi paljon minun pelaamiseeni, ja fyysisellä tasolla pitää antaa kiitosta Lähderinteen Mikalle, joka laittoi minut hyvään kuntoon. Olen antanut hänelle ison kiitoksen siitä, Popovitch ylistää.

Nyt Popovitchin ja Ilveksen päävalmentajana toimii 36-vuotias Joonas Rantanen, joka on rakentanut toistakymmentä vuotta pohjia ensimmäiseen Veikkausliiga-pestiinsä HJK:n junioreissa, naisten pääsarjassa, Klubi 04:ssä ja Gnistanissa.

Nuorta Rantasta on helppo kuvailla nousevaksi kyvyksi suomalaisessa jalkapallossa.

– Keskusteltiin jo ennen sopimuksen tekemistä, ja oltiin samaa mieltä siitä, että mitä ajatellaan pelistä. Olen tykännyt Jopen tavasta valmentaa. Tulemme varmasti parantamaan vielä peliämme, siellä on paljon hyviä juttuja, Popovitch kehuu.

Yhdeksi HJK:n haastajista

Tammelan stadionin lehtereillä istuva Rantanen kuvailee olevansa Ilveksessä etuoikeutetussa asemassa.

– Saan toimia tällaisissa olosuhteissa, seurassa ja valmennustiimissä. Varsin hyvillä mielin olen siitä, samaan aikaan tiedostan odotukset ulkopuolelta ja itseltäni. Mutta se on sopiva haaste, joka motivoi oikealla tavalla, Rantanen asettelee.

Rantanen vahvistaa Ilveksen pelaavan tällä kaudella mitalinkiilto silmissään. Veikkausliigassa on tänä vuonna tunkua sarjataulukon yläoksalle. HJK lähtee kauteen ylivoimaisena suosikkina, mutta perässä seuraavien ryhmästä voi ennakoida tasaista: Inter, Ilves, KuPS, SJK, AC Oulu muodostavat väkevän haastajaviisikon.

– Olisi meidän toimintamme ja pelaajien vähättelyä sanoa, että meidän tavoitteemme olisi jotain muuta kuin mitali. Sekin itsessään on kova haaste meille. Pitää onnistua monella tavalla, jotta se on mahdollista, Rantanen näkee.

Rantasen kuvailut Ilveksen pelityylistä edustavat modernin huippujalkapallon ihanteita. Tarkoitus on iskeä tehokkaasti ja nopeasti, prässätä ja voittaa palloja ylhäällä, mutta myös rytmittää hyökkäyksiä pelin niin vaatiessa.

– Tietyllä tavalla monipuolisuus hyökkäämisessä on oleellinen asia. Uskon, että pelataan myös viihdyttävää jalkapalloa, Rantanen lupailee.

Talven Liigacupissa Ilves voitti oman lohkonsa, mutta kaatui lopulta mestaruuden voittaneelle Interille pudotuspeleissä niukasti 0–1.

– Vielä on tekemistä. Meidän täytyy olla kärsivällisiä; ottaa oman aikansa, että peli kehittyy. Olen ihan varma, että peli tulee paranemaan sarjakauden aikana, Rantanen ennakoi.

Lupaaville nuorille vastuuta?

Lyhyen ja pitkän aikavälin menestyksen tavoittelun lisäksi Ilves on Takkulan mukaan linjannut kulmakivekseen pelaajien kasvattamisen suurempiin ympyröihin.

– Se nähdään erittäin tärkeänä asiana. Kun ajattelee Veikkausliigaa sarjana, on tosi vaikeaa tehdä vastikkeellista urheilutoimintaa, ellei ole markkina-arvon omaavia pelaajia. Ilolla katsoin, että tuossa oli treeneissä kolme 2007 syntynyttä pelaajaa ja neljä 2005 syntynyttä pelaajaa. Se on osana tätä strategiaa, Takkula kuvailee Tammelassa.

Rantanen komppaa Takkulan kertomaa.

– Nyt jos ajattelee meidän mukanamme olevia nuorten maajoukkueen pelaajia, niin kyllä siellä on valtavan potentiaalisia pelaajia.

Omista kasvateista Ilveksessä voi mainita nimeltä vuonna 2007 syntyneet Arttu Tulehmon ja Tomas Soveliuksen, jotka ovat pelanneet alle 17-vuotiaiden maajoukkueessa. Heidän lisäkseen joukkueeseen ovat tulleet uusina pelaajina 19-vuotiaat Vincent Ulundu ja Danila Bulgakov sekä kolme 20-vuotiasta pelaajaa.

– Ilveksessä on tehty strategiaa sen mukaan, että joukkuetta on nuorennettu. Uskon, että tulevina vuosina se mahdollisesti nuorenee entisestään. Meillä on paljon nuoria pelaajia tuossa ja olen aivan varma, että siellä on myös sellaisia nuoria pelaajia, jotka tulevat pelaamaan isoja minuutteja tulevalla kaudella, Rantanen sanoo.

Liigacupin otteluissa alle 19-vuotiaista Ilves-pelaajista peliaikaa saivat vain 16-vuotias keskikenttätaituri Tulehmo (24 minuuttia) ja 18-vuotias toppari Jere Riissanen (90 minuuttia).

Puheista on siis vielä toistaiseksi matkaa tekoihin.