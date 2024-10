Nyt puhuu seurapomo – Veikkausliigasta pudonnut FC Lahti tekemässä historiallisen nimityksen

– Huippu-urheilussa, kuten muussakin elämässä, tulee vastoinkäymisiä. Kyse on kuitenkin siitä miten niihin suhtautuu. Tässä suunnitellaan jo parempaa tulevaisuutta. Kyllä me täältä tullaan, vahvasti.

Historiallinen nimitys viritteillä

FC Lahti on tehnyt tänä vuonna isoja rakenteellisia muutoksia, joihin kuuluu muun muassa junioriseurojen FC Reippaan ja FC Kuusysin yhdistyminen FC Lahti ry:n alle. Halttunen sanoo, että seuran perusta on nyt entistä vahvempi tuleviin haasteisiin.

FC Lahdella ei ole aiemmin ollut varsinaista urheilujohtajaa, joten kyse on seuran kannalta historiallisesta palkkauksesta. Miesten edustusjoukkueessa hallituksen jäsen ja entinen toimitusjohtaja Jussi Lumio on tähän saakka vastannut sopimusneuvotteluista ja joukkueen rakentamisesta päävalmentajan kanssa.

Duarte ja pelaajat?

– En sano siihen mitään. Duarte on erittäin pettynyt tilanteeseen, kuten me kaikki, kun emme päässeet vähimmäistavoitteeseemme. Hän on osaava ja kokenut valmentaja ja tämä on ensimmäinen kerta, kun hänelle käy näin. Hän oli sitoutunut tähän (kauteen) ihan sataprosenttisesti.