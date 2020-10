Jos koronavirus nujertaisi Trumpin, hänen saappaisiinsa astuu Mike Pence – tällainen on abortteja ja homoliittoja vastustava varapresidentti

Haaveena presidenttiys

Pienten osavaltioiden kuvernööristä varapresidentiksi noussut mies on The Atlanticin mukaan haaveillut presidenttiydestä teini-ikäisestä pojasta lähtien.

Tavanomainen poliitikko, joka vetoaa konservatiivisiin kristittyihin

Vastustanut abortteja ja homoavioliittoja

Pence on myös kritisoinut koulujen seksivalistusta ja on kannattanut seksistä pidättäytymistä ennen avioliittoa.

Muun muassa homoavioliittojen vastustaminen on ollut pilkanaiheena – usein miten pilkkaajan roolissa on ollut juurikin Trump. Presidentti on The Atlanticin mukaan vitsaillut Pencen ”halunneen hirttää” kaikki homot.