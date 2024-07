"Meille kerrottiin, kuka on 2028 presidenttiehdokas" – näin republikaanit puhuvat varapresidenttiehdokkaastaan

Trump presidenttiehdokkaana jo kolmatta kertaa

– Hänen täytyy nousta lavalle keskiviikkona ja osoittaa maalle, että hänellä on mitä tarvitaan varapresidentiltä. Olen innoissani, on jännittävä aika olla republikaani.

Trump on nyt valittu puolueensa presidenttiehdokkaaksi kolmatta kertaa perättäin siitä huolimatta, että tämä hävisi edelliset vaalinsa puolueelle. Delegaattien mukaan nyt edessä on eri kisa kuin vuonna 2024.

– Uskon, että koronaviruksella oli suuri rooli vuonna 2020. Vuonna 2024 on ihan eri kisa ja Trumpilla on suuri tilaisuus voittaa Valkoinen talo takaisin. Inflaatio on yhä iso ongelma, ruokakauppojen hinnat ovat korkealla ja sitten on tietysti maahanmuutto. Emme ole koskaan nähneet nykyisen veroista tilannetta etelärajallamme.