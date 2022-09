Kirjeenvaihtajan kommentti: "Taistelu kansakunnan sielusta" – Joe Biden haluaa määritellä uudelleen, mistä tulevissa vaaleissa on kyse

Välivaaleja on perinteisesti pidetty eräänlaisena kansanäänestyksenä istuvan presidentin politiikasta. Sekin on melkein perinne, että istuvan presidentin puolue menettää välivaaleissa asemiaan kongressissa.

"Ekstremismiä, joka vaarantaa tasavallan perustukset"

Torstai-iltana parhaaseen katseluaikaan presidentti Biden puhui Philadelphiassa Pennsylvaniassa, joka on yksi välivaalien ratkaisevista osavaltioista.

MAGA on lyhenne Trumpin kampanjasloganista Make America Great Again ja sitä käytetään hänen intohimoisista kannattajistaan. MAGA-liike ei ole hyväksynyt edellisten presidentinvaalien tulosta.

Hawleyn ja Grahamin sanat on aseteltu siten, että niitä ei voi tulkita suoraksi kehotukseksi. Mutta itseään toteuttavia koirapilliennustuksia ne saattavat hyvin olla.

Hän, joka aiemmin jäi nimeämättä

Biden on toki puhunut uhasta demokratialle ennenkin. Nyt aihe on hänen esiintymisissään entistä yleisempi ja presidentti on alkanut myös nimetä Donald Trumpin puheissaan suoraan.