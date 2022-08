"Hän on vanha valkoinen heteromies" – Bidenilla tukala tilanne, Trump yhä vahvemmin kiinni presidenttiehdokkuudessa

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Vaikka Yhdysvaltain presidentinvaaleihin on aikaa vielä yli kaksi vuotta, sekä Donald Trump että Joe Biden ovat jo vihjailleet ehdokkuuksistaan – Trump tiheämmin ja Bidenkin muutamaan otteeseen.

Trumpin hetki on nyt

Trump on ollut myös otsikoissa FBI:n hänen asuntoonsa Floridassa tekemän ratsian takia. Eilen julkistetuista asiakirjoista selvisi, että FBI:n agentit takavarikoivat etsinnässä merkittävän määrän huippusalaisiksi merkittyjä asiakirjoja.

– Hänellä on nyt otollinen hetki vihjailla entistä painokkaammin. FBI:n ratsia on saanut hänen kannattajansa ja muutkin hänen mahdolliset äänestäjänsä sekä kiihkeimmät kannattajat suuttumaan ja kokemaan, että tämä on epäoikeudenmukaista ja poliisivaltiotoimintaa, poliittista ajojahtia, Lindén arvioi.