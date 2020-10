MTV Minnesotassa: Trumpin tukijat uskovat pikaiseen parantumiseen – "Huhuja levitetään, jotta ihmiset luulisivat presidentin olevan kuolinvuoteella"

Vaikka Trump on sairaalassa, koronasta puhutaan tukijoiden kesken kuin perusflunssasta. Yksi sanoo viruksen olevan yhtä vaarallista kuin Mc Donaldsissa syöminen, toisen mielestä korona on kuin sikainfluenssa.

– Trumpin tulevaisuus on muka synkkä, potaskaa! On luonnollista, että tällaisia huhuja levitetään, jotta ihmiset luulevat, että Trump on kuolinvuoteella. He vain toivovat Trumpin kuolevan, Trumpin tukija Deb Ibanez kertoo.